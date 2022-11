Flappin’, l’èxit de les experiències amb factor sorpresa

La societat cada vegada és més dinàmica. En aquest nou món on tot va més de pressa és molt difícil planificar i organitzar activitats. Flappin’ és una start-up catalana que neix de la necessitat de viure noves experiències sense haver de planificar-les. Des de la seva plataforma ofereixen viatges, escapades i experiències amb “un concepte diferenciador que és la sorpresa“, assegura Pol Clavell, un dels seus quatre fundadors. Des de la pàgina web de la companyia es poden organitzar viatgers en grup o fins i tot activitats gastronòmiques de les quals l’usuari no en sap res fins 48 hores abans de començar. “Nosaltres escollim pel client i li traiem la fricció i l’estrès de planejar un viatge o tirar un restaurant”, reconeix el fundador.

L’empresa neix el 2021 de la mà de quatre fundadors que ja tenien experiència en el sector dels viatgers. Tal com recorda Clavell, des del primer dia ja van tenir clients i això els va portar a factura uns 130.000 euros al mes en els primers nou mesos de vida de la companyia. Les xifres van assegurar que hi havia un nínxol de mercat per aquesta classe de companyia. “Nosaltres sabíem que el producte tenia sentit i per això vam començar fent un desplegament perquè coneixíem el sector”, descriu Clavell. Actualment, la companyia té poc més de 12 mesos de vida i ja s’han plantejat arribar a “un milió d’euros de facturació en acabar l’any”, en paraules del seu fundador, que afegeix que “la sorpresa és l’eix del producte, però en diferents verticals”.

Flappin’ pivota sobre tres eixos, és a dir, tres verticals de desplegament de mercat que estan unides pel factor sorpresa. La companyia proporciona experiències gastronòmiques sorpresa al voltant de les principals ciutats de l’estat espanyol com són Barcelona, Madrid o Sevilla. D’aquesta manera, l’usuari introdueix el seu lloc ideal a la pàgina web i pot trobar un restaurant on anar a fer un àpat, a carta tancada i amb localització desconeguda fins abans d’arribar. El segon eix són les escapades a un radi d’unes tres hores de la localització de l’usuari. En aquest cas es pot trobar una activitat sorpresa per fer a tot el territori espanyol.

La tercera vertical del negoci són els viatges. Des de la plataforma es dona una llista d’aeroports des d’on sortir i s’han de triar les dates en les quals es voldrà viatjar. Un cop fet aquest primer pas es desplega la possibilitat d’anar a diferents ciutats europees importants. D’una gran selecció el client pot descartar-ne algunes sense cap mena de despesa i 48 hores abans d’agafar el vol descobreix quin serà el seu destí. “Per seguir amb l’objectiu de no planificar, també oferim experiències en el lloc de destí”, diu Clavell. Els viatgers poder ser de fins a 10 dies amb la possibilitat de visitar una ciutat diferent cada dos dies. “De moment estem donant la ruta feta des d’abans de marxar”, explica Clavell qui també reconeix que en algun moment es podrà anar descobrint la ruta durant el viatge. Aquesta vertical, també incorpora l’opció de viatjar sol, tot i això, el fundador remarca que “no és la part que més èxit té”.

Un preu tancat i col·laboradors per tot l’Estat

La companyia aconsegueix uns preus competitius perquè fa contractes amb tots aquells que estan interessats a ser col·laboradors. “Al final el que busquen els nostres partners és fer diners”, diu Clavell. D’aquesta manera, no cal cap requisit per entrar a formar part de la xarxa de col·laboradors de Flappin’. “Tenim contractes amb aerolínies i també amb restaurants i centres d’activitats”, explica el fundador. Per pactar el preu el fundador assegura que es parla amb els col·laboradors i, per exemple, en el cas dels restaurants es proporciona un menú tancat amb un preu fix: “Intentem buscar el millor pels nostres clients, però a un preu competitiu”, diu el fundador.

Pel que fa als viatges, el preu pot variar depenent dels diferents privilegis que es marquin a la pàgina web. Pot ser que els vols siguin més cars un dia festiu o algunes setmanes assenyalades del mes. A part, també hi ha increments de preu en el cas de voler triar els horaris en els quals sortiran els vols o si es necessiten descartar més ciutats dins de les possibilitats que la plataforma dona. A més, també hi ha un augment de preu en el cas de viatjar sol, que tal com explica l’empresa a la mateixa pàgina web, “és per garantir la seguretat i comoditat del viatge”.

El viratge del públic objectiu de l’empresa

“La plataforma està pensada per joves de la Generació Z i millennials“, explica Clavell. El públic objectiu de la companyia són aquests joves d’entre 20 i 35 anys que volen viatjar sense necessitat de planificar. Tot i això, sembla que cada vegada hi ha més gent de diferents edats amb ganes de viatjar amb el factor sorpresa per bandera. “La gent gran, per exemple, han viatjat molt, però venen a Flappin’ per viatjar diferent”, descriu el fundador de la start-up catalana. A part, Clavell també explica que “molts pares regalen aquests viatges als seus fills” i, per tant, el públic que compra les experiències acaba sent molt variat. D’ençà que van començar ja tenen més de 1.000 clients que han realitzat més de 3.500 experiències i nits fora en total. Aquestes xifres -tal com puntualitza el fundador- asseguren que “el mercat està preparat”.