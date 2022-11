Datarmony, la guia empresarial per construir millors estratègies de dades

La gestió de dades s’ha convertit en un apartat clau de la gran majoria de les empreses. Saber què fer amb la informació dels clients i poder-la utilitzar per millorar l’experiència i donar un tracte personalitzat és una de les prioritats del sector serveis. D’aquest nou paradigma on el client es converteix en el centre de l’engranatge han nascut noves consultores especialitzades a optimitzar i gestionar de manera correcta les dades. Datarmony és una start-up catalana que s’ha marcat l’objectiu d’aconseguir crear la tecnologia necessària i formar als professionals per poder monitorar i utilitzar les dades d’una manera més beneficiosa per a les empreses i els usuaris.

“Ens dediquem a fer guies i estratègies de dades”, explica Enric Quintero, fundador i director general de Datarmony. Amb una cartera de més d’una vintena de clients, la companyia assegura que un dels principals objectius de les empreses del futur és l’eficiència. Quintero posa sobre la taula els diferents reptes amb els quals es troben les companyies a l’hora de ser més eficients. “La reducció de despeses sempre demana identificar millor els clients”, reconeix el fundador. Amb aquesta premissa, la companyia es dedica a acompanyar i aconsellar les empreses per tal que la gestió de les dades sigui molt més acurada. “Creem algoritmes per gestionar grans quantitats de dades i optimitzar els resultats de les empreses”, afirma Quintero.

L’empresa es va fundar el maig 2021 i ja ha contractat a més d’una vintena de treballadors. Gràcies al seu model de negoci de pagament per diagnòstic la facturació de la companyia ja supera el milió i mig d’euros. En concret, la companyia crea projectes personalitzats per les empreses que necessiten guies de gestió de dades d’usuaris. En aquest sentit, Datarmony entra en joc quan es necessita optimitzar i gestionar grans quantitats d’informació de cara a millorar l’experiència del client, sigui personalitzant les entregues o facilitant les compres de productes específics per a la persona. “Fem pressupostos diferents i específics per cada empresa amb la qual treballem”, descriu el director general de la companyia.

El traspàs de coneixement als treballadors

“A les consultores se’ns deia que érem mecànics i ara som arquitectes”, remarca Quintero. Aquestes declaracions fan referència a la necessitat de formar i professionalitzar als treballadors per tal d’aconseguir una millor experiència d’usuari. D’acord amb aquest paràmetre, l’empresa no només crea projectes de gestió pels seus clients sinó que també forma equips perquè duguin a terme aquestes tasques. “Es tracta de gestionar dades, però també persones”, assegura el fundador. Els projectes que comença la companyia són ensenyats a grups de treball de les empreses perquè puguin reproduir allò que se’ls ensenya.

Els projectes de la companyia solen durar al voltant de 12 mesos, el temps necessari per provar l’eficàcia de les iniciatives proposades i aconseguir alguns resultats. “Utilitzem un mètode anomenat data consulteam“, diu Quintero. Ell mateix explica que és una versió millorada de la consultoria de dades tradicional, on ja no només es donen les eines als clients sinó que es professionalitzen divisions de la mateixa companyia perquè puguin continuar amb els projectes: “La principal millora del mètode tradicional que recomanem nosaltres és traspassar el coneixement als mateixos treballadors”, diu el director general de Datarmony.

Arquitectes de la dada

La consultora treballa amb els programaris específics de cada client per poder donar una solució única. És per això, que el seu fundador defineix la seva feina com “arquitectura de dades”, ja que no només aconsellen a les empreses en la gestió sinó que també fan el seguiment de tot el procés. “Fem algoritmes, però busquem que siguin ètics”, diu el fundador de Datarmony. En aquest aspecte, Quintero assegura que no és una qüestió d’augmentar les vendes i prou, sinó que busquen l’eficiència i la sostenibilitat dels processos. “Estem parlant d’una reducció de costos per millorar l’empresa, però sense explotar exageradament les dades”, afegeix el fundador.

Amb un desplegament per l’estat espanyol i seus a les principals ciutats, la companyia catalana ja està preparada per entrar al mercat sud-americà. De fet, les ambicions de creixement de la companyia -tal com afirma el seu fundador- “no són una gran expansió internacional a curt termini”. Quintero reconeix que per poder aconsellar bé a les empreses, primer s’han de conèixer els mercats. Per tant, tal com ell mateix confirma, la raó de ser de l’expansió a Sud-amèrica “és la proximitat sociocultural que ens brinda l’idioma”.