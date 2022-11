Common Sense, la inversió en ‘cripto’ des de l’equilibri

La gran mancança que encara té el mercat de les finances descentralitzades és la confiança. Els diners Fiat tenen al darrere estats i bancs centrals; les finances privades fa segles que operen des d’enormes edificis, i les regulacions en borsa naturalitzen les inversions en accions de cotitzades més enllà dels dubtes de qualsevol consumidor. Ara bé, quan la conversa vira cap als criptoactius –criptomonedes, tokens, NFTs i altres possibles títols descentralitzats– el públic tremola. La blockchain, reconeix Claudia Giraldo, cofundadora i CCO de Common Sense, “té un component tecnològic important”; una barrera que impedeix entendre com funciona exactament un model d’inversions alternatiu a la seguretat del tradicional.

L’emergent catalana, dedicada a la inversió en criptoactius, té clar que el primer pas per a la promoció del sector és, precisament, bastir aquesta confiança. Davant la “volatilitat i desinformació” que Giraldo detecta al món de les finances digital, l’empresa el baixa a terra. “Si el públic mira una mica les notícies, sembla que invertir en criptomonedes et faci milionari d’un dia per l’altre; però això no és així”, alerta la CCO. En aquest sentit, Common Sense ofereix una “forma d’exposar-se” a aquests nous valors amb menors riscos i amb una directriu clara de transparència. Fins i tot en termes estètics: només entrar al web corporatiu, es pot accedir a un títol que resa “Fem gran la lletra petita”.

El primer producte ofert per Common Sense als inversors és, així, un token indexat: l’inversor no tria a mà els productes en què vol ficar els seus diners –quelcom amb més potencial, però també amb molt més risc, i més per a profans en les sacsejades del mercat criptogràfic–. L’índex elaborat per l’empresa “equilibra i minimitza les caigudes quan el mercat cau; i maximitza els guanys quan la tendència és alcista”, raona Giraldo. L’oferta, en un inici, es dirigeix al client final: amb un model B2C que demana una inversió mínima de 10 euros, l’objectiu és “generar molta comunitat”.

Abraçant la tradició

Portar la indexació al món cripto –una tendència més present a la inversió tradicional, com és l’elaboració de carteres de productes d’inversió que s’ofereixen directament al client final amb una promesa de reducció del risc– representa un intent d’apropar-se a l’inversor tradicional. Tant Giraldo com els dos altres cofundadors –el CTO Luciano Insúa i el CEO Edu Forte– han estat actius en el món de la inversió tradicional. Allà mateix, de fet, van detectar la necessitat d’un vehicle que permetés normalitzar les finances descentralitzades, portar-les més enllà dels terratrèmols freqüents en una indústria encara incipient.

Segons apunta la mateixa emprenedora, de fet, l’activitat de l’empresa ja posa ponts cap a inversors i vehicles acostumats a les finances tradicionals. “Molts que no havien invertit mai ara són clients o inversors de Common Sense”, celebra Giraldo. En aquest context, doncs, la traducció esdevé clau. De la mateixa manera que el trasllat de la indexació al món cripto genera confiança en persones acostumades a aquesta mena de productes, ho fan també un “llenguatge i tractament de dades que entenen”.

Tant és així, declara, que ja s’hi apropen perfils centrals al món financer tradicional. “Comencem a comptar amb business angels i altres inversors –explica la CCO– que ens comenten que el que fem és una manera d’atreure la tradició”. De fet, és capaç de potenciar la seva activitat: tot i la reducció de risc que ofereix la indexació, els rendiments a llarg termini són sovint molt superiors als d’una aposta per altres mercats més establerts. “Ells mateixos s’apropen a nosaltres, fins i tot inversors institucionals”, subratlla Giraldo.

El futur és Bitcoin?

El primer que es veu en consultar l’equip al lloc web de Common Sense és una veritable declaració de principis: “No som un avatar desconegut amb nom japonès”. Els fundadors de l’emergent no són, en efecte, Satoshi Nakamoto; ni el token que ofereixen és Bitcoin. “Hi ha projectes que tenen una base sòlida al darrere, però hi ha altres que no tenen res”, detalla Giraldo. Coincideixen, de fet, amb l’anàlisi de molts altres experts del sector: les grans crisis i caigudes a l’ecosistema cripto serveixen, sovint, per separar el gra de la palla.

Per acabar d’estabilitzar el mercat, però, manca formació. “Hi ha una falta important d’educació; no només del consumidor sinó de les mateixes administracions”, lamenta la cofundadora. I és que, com resa la mateixa emergent, la inversió en blockchain és un model de fets consumats: tot i l’elevada activitat, encara no hi ha una regulació que hi doni seguretat jurídica i administrativa. Tot i això, Giraldo té clar que la tecnologia s’acabarà implementant: “no és una qüestió de si arribarà, sinó de quan; ja hi ha gent que prefereix cobrar en criptomonedes que en diners fiat”. La digitalització de l’activitat econòmica també demanarà noves rutines que s’adaptin a les seves necessitats tècniques.

Dins la mateixa companyia, doncs, les projeccions són de creixement. Després d’una ronda de finançament de 530.000 euros aixecada el passat mes de maig, Common Sense espera tancar-ne una segona d’un milió d’euros a principis d’any. La nova cerca de finançament buscarà més enllà de business angels especialitzats, eixamplant-se cap a inversors institucionals i les finances clàssiques. Un important salt serà, apunta Giraldo, l’ampliació de les fronteres: actualment els principals mercats són l’Estat espanyol i l’Amèrica llatina, si bé en endavant cal mirar cap als països nòrdics, on hi ha “persones d’alt patrimoni i més obertes a la innovació”. Els horitzons de l’empresa i del sector, a més, són llargs. “S’ha de pensar a molt llarg termini; podrem generar les nostres pròpies economies, sense intermediaris”, conclou la cofundadora.