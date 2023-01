Catalunya supera la barrera de les 2.000 start-ups

Catalunya ja té més de 2.000 start-ups en actiu al seu territori, el que suposa un augment del 6,3% respecte a les dades del 2021 i torna a suposar un nou rècord. Segons l’últim estudi al país hi ha un total de 2.022 empreses emergents actives, el 86% a Barcelona, que facturen uns 1.700 milions i donen feina a 19.138 persones, segons les dades del 2021, que són les últimes disponibles. Tot plegat provoca que Barcelona, i Catalunya, s’ha consolidat com el cinquè millor ecosistema de la UE per crear-hi una start-up i el primer del sud d’Europa, només superada per País, Berlín, Amsterdam i Estocolm i per davant de ciutats com Munic, Madrid o Hèlsinki.

Pel que fa a la captació d’inversió l’ecosistema català va aconseguir un total de 1.653 milions durant el 2022, el que suposa un augment del 4,3% i un nou rècord pel país. Si mirem la inversió dels últims cinc al país, les start-ups catalanes van captar un total de 5.043 milions d’euros, el que suposa un augment del 296% respecte al quinquenni 2013-17. Tot plegat col·loca Barcelona com a sisena ciutat europea en captació d’inversió en start-ups.

En aquesta línia el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el secretari d’Empresa i competitivitat i CEO d’ACCIÓ, Albert Castellanos, han assegurat que Catalunya va en la bona direcció en aquesta matèria perquè està consolidant el seu ecosistema d’empreses emergents. A més, han destacat que aquesta potenciació del sector està provocant un efecte arrossegador en el conjunt del sistema productiu que es tradueix en grans inversions a Catalunya per part d’empreses internacionals com les de Cisco o Intel anunciades en els últims mesos. En aquest sentit, el conseller ha remarcat que un bon ecosistema de start-ups és el millor vehicle per captar i potenciar la innovació al país innovació i transferir tot aquest coneixement al mercat i a diversificar economia i la innovació al país.

Perspectives positives per 2023

Pel que fa a les perspectives de cara 2023, Castellanos i Torrent han assegurat que una previsió exacta seria precipitada, però han aventurat que les dades seran millors que aquest any, però no seran molt més altes que aquest any. En aquesta línia han assegurat que amb el context macroeconòmic actual és complicat de pronosticar i han assumit que l’augment de tipus pot provocar desacceleració econòmica i, per tant, que les start-ups, captin menys capital de l’esperat. A llarg termini, però, els pronòstics sí que són molt millors, ja que des d’ACCIÓ esperen superar les 4.000 start-ups de cara al 2030.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent / ACN

Pel que fa a la innovació pura, és a dir a l’R+D, l’estudi d’acció mostra com el 79% de les startups catalanes inverteixen a desenvolupar el seu producte, el que suposa triplicar les xifres de les empreses tradicionals. El problema arriba a l’hora de protegir aquestes innovacions, ja que només el 49% d’aquestes empreses patenten la seva tecnologia. En aquest sentit, el que domina aquesta innovació al país és la tecnologia 4.0, ja que fins al 33% de les patents són en l’àmbit de la intel·ligència artificial i el Big Data.

Pel que fa als sectors a Catalunya, les start-ups catalanes es dediquen a la salut (16%), els serveis empresarials i software (12%), les TIC i el mòbil (6%); l’alimentació (5%) i les finances (5%). També destaquen els àmbits del traveltech i l’oci (5%), la sostenibilitat i l’energia (4,5%); el comerç electrònic i els marketplaces (4%); el contingut digital (4%) i les tecnologies de l’educació (4%).

Baixen el nombre de treballadors, per què?

Si mirem les dades d’ocupació amb relació al 2021 veiem sobre el paper s’han perdut 200 treballadors, fet que no acaba de cuadrar amb l’augment de start-ups al país. Doncs bé aquí entra en joc la definició d’empresa emergent, ja que només s’hi encabeixen aquelles companyies amb menys de 10 anys de vida. En aquest sentit, aquest any han sortit de l’estudi aquelles que ja tenen 11 anys que sobre el paper ja són les més consolidades i les que tenen més nombre de treballadors i, per contra, les que entren a l’estudi tenen pocs mesos de vida i, per tant, una estructura de treballadors molt menor. Sobre això el conseller Torrent ha assegurat que la pèrdua d’un 0,8% dels llocs de treball, per nosaltres no és tendència, sinó que és un element puntual. A més el conseller ha recordat que des del 2014 a Catalunya s’han doblat els treballadors en start-ups hem doblat treballadors, des dels 9.000 als 19.000. Un bon exemple d’això, per exemple, seria la sortida de l’estudi d’una gran empresa com és Glovo que té més de 600 treballadors.

El secretari d’Empresa i Competitivitat i CEO d’ACCIÓ, Albert Castellanos / ACN

En total aquesta pèrdua de llocs de treball es deu que durant el 2022 es van crear un total de 369 start-ups noves al país que han entrat a l’estudi. Per contra, però, han sortit del còmput un total de 249 empreses, de les quals 119 ho fan per fallida i 130 perquè tenen ja 11 anys, perquè han estat comprades, com Glovo, o perquè han començat a cotitzar en borsa, com Wallbox.

Pel que fa al total dels treballadors cal destacar que actualment el 76% de les empreses emergents catalanes té menys de 10 treballadors. Una xifra que en els últims ha baixat un 10% aquesta xifra, fet que mostra la robustesa de l’ecosistema català. Del total de treballadors un 23% dels empleats i 19% dels fundadors són estrangers que mostra la internacionalització que viu Barcelona i Catalunya. Tot plegat fa que Barcelona segona sigui la segona ciutat més atractiva per establir-hi una start-up (20%) només per sota de Berlín, el que mostra l’enorme potencial de creixement que té el país.

Ajudes per a les startups

Com sempre, des d’ACCIÓ es busca potenciar les empreses emergents del país a través de diversos programes. De cara a aquest 2023 s’ha decidit obrir una nova via a través de l’obertura d’un fons de coinversió per a empreses deep tech. Aquest fons ofereix préstecs de fins a 250.000 euros a deu anys amb 4 anys de carència. A més, el 20% d’aquest préstec és a fons perdut. A més, el departament seguirà apostant per les empreses del país a través de l’start-up capital, una ajuda de fins a 100.000 euros a fons perdut que es donen anualment a 20 empreses emergents de Catalunya en les primeres fases de la seva creació. En total aquestes ajudes estan doates amb 4,5 milions d’euros.