La inversió en capital risc es dispara fins als 2.172 milions d’euros

El volum d’inversió en capital risc es va elevar durant el primer trimestre fins als 2.172 milions d’euros a l’Estat espanyol. Segons les dades de l’entitat empresarial SpainCap, durant els tres primers mesos de l’any es van executar 219 inversions d’aquesta mena, de les quals 179 van correspondre al format venture capital mentre que 40 es van concretar com a private equity. El ritme d’aquesta mena d’apostes continua sent el més elevat de la història tot i la mala conjuntura financera –especialment pel que fa a l’enduriment de la política monetària, en tant que uns tipus d’interès elevats encareixen el crèdit–.

Les dades d’inversions en capital risc del primer trimestre de l’any donen continuïtat a una tendència que ja es podia detectar durant el 2022. Segons la mateixa entitat, l’exercici passat el volum de finançament directe en aquesta mena d’operacions es va disparar fins als 9.238 milions d’euros, un màxim històric vehiculat a través de prop de 960 operacions només a l’Estat espanyol. No només els fons locals hi van invertir, però: del total transaccionat, el capital risc internacional va aterrar més de 7.400 milions d’euros durant el curs, amb fins a 15 mega-acords –rondes de més de 100 milions d’euros–.

Els diners espanyols es mouen menys

Els fons privats de l’Estat, així, van molt per darrere dels seus competidors internacionals fins i tot en inversions en el seu propi territori. Durant l’exercici passat, les entitats privades locals van tancar fins a 592 operacions per un total de 1.685 milions d’euros; mentre que les públiques es van limitar a petites inversions, amb 147 milions oferts en unes 144 operacions. Del total de recursos aterrats a l’Estat durant el 2022, 2.620 milions eren de nova captació –no tancats amb anterioritat–; mentre que les noves desinversions es van elevar fins als 1.950 milions d’euros dividits en prop de 440 operacions de retirada.

Les inversions ignoren els tipus

Des de la directiva de SpainCap celebren que l’enduriment de la política econòmica europea no hagi fet caure l’interès pel capital risc. L'”entorn actual i la incertesa macroeconòmica”, assegura el president de l’associació Oriol Pinya, no ha estat suficient per aturar els fluxos de capital envers les empreses de l’Estat. “La nostra indústria continua entomant operacions i hi ha liquiditat suficient per continuar donant suport a les pimes i start-ups”, assegura.