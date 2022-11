El Barcelona Supercomputing Center ven la seva primera empresa derivada

El Barcelona Supercomputing Center ha venut la seva primera empresa derivada. Es tracta de Maspatechnologies, especialitzada en crear programari de verificació i certificació de processadors per a sistemes de seguretat. La spin-off del BSC aterra així a la nord-americana Danlaw, fabricant de components per al vehicle elèctric i connectat.

Creada l’any 2020, Maspatechnologies és la primera de les 11 spin-off del centre de supercomputació que surt al mercat. Entre el grup de tecnològiques que s’han creat al centre nacional, ja s’han generat un otal de 121 llocs d treball amb una inversió recaptada de 8,5 milions d’euros.

El director del BSC, Mateo Valero, ha celebrat l’adquisició, tot projectant “un èxit similar” per a la resta de companyies que s’hi han creat. Les tecnològiques barcelonines, apunta, “tenen potencial per generar llocs de treball d’alta qualitat i atreure inversions internacionals a la ciutat”, com la del grup Rapita Systems, matriu de Danlaw.

Avenços tècnics

Segons el president de la nord-americana, Raju Dandu, la incorporació de Maspatechnologies aporta “una disrupció a la indústria”. El directiu ha qualificat la tecnologia de la catalana com “de categoria mundial”, i ha anunciat que serà capaç d’oferir a les empreses de l’automoció una palnaca de “certificació de les seves plataformes i aplicacions”.

Per la seva banda, el director general de la matriu Rapita Systems, Dan McClung, ha subratllat el potencial de l’emergent barcelonina en la indústria dels sistemes integrats. “L’equip de Maspatechnologies reuneix els principals experts d’un sector que, en combinació amb les eines i l’experiència de Rapita, ofereix l’única via comercialment viable per a la certificació multinucli” ha conclòs el directiu estatuindenc.

Emergents del BSC

A banda de Maspatechnologies, les altres 10 empreses derivades del Supercomputing Center mostren potencial tecnològic a diversos sectors de tecnologia profunda. Des del programari per a intervencions biomèdiques, com el ca d’Elem Biotech, a la transició energètica que impementa EAS, les eines sorgides del centre barcelní cobreixen moltes de les nevessitats dels nous sectors econòmics. Destaquen també firmes com Nearby Computing, una empresa de serveis IoT i 5G, o Nostrum Biodescovery, la primera de la cartera d’emergents del centre, que fa servir la IA per generar nous fàrmacs.