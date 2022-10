Les start-ups envaeixen Barcelona amb els projectes més innovadors

Les start-ups són un dels pilars essencials de la transformació del teixit empresarial català. La necessitat d’innovar per arribar als objectius sostenibles de l’agenda europea pel 2030, fa que totes aquestes empreses emergents comencin a donar llum a diferents projectes, iniciatives i porductes que poden fer millorar l’economia del país. En el marc d’assolir aquests objectius, el congrés barceloní BNEW ha obert la porta a algunes start-ups innovadores d’arreu. D’aquesta manera, el congrés s’omple de noves idees per fer una societat més sostenible i les empreses emergents troben la plataforma des d’on impulsar el seu projecte fins al següent nivell. Des del TOT Economia hem fet un recull de les quatre start-ups que -sense ser totes de la capital catalana- l’han escollit per presentar les seves iniciatives per canviar el món.

BChange, la intel·ligència artificial per controlar la ment

Els recursos humans són molt més importants del que de vegades es dona entendre en el canvi i la transformació de l’economia. Un ecosistema més sostenible també passa pel benestar dels treballadors de les companyies. “Els canvis en les persones són la clau de l’èxit empresarial”, explica Borja Esquirol, director d’operacions de BChange, una companyia que ha decidit endinsar-se en la ment dels treballadors per aconseguir crear una imatge del seu estat i millorar les sinergies dins de l’empresa.

Fa menys de dos anys que BChange ha entrat al mercat i ja acumula una cinquantena de clients de 13 països del món. La seva plataforma digital es composa de diferents píndoles per “fer reflexionar als treballadors de les companyies”, descriu el directiu. En aquest sentit, es contracten els serveis de BChange i ells es posen en marxa proporcionant continguts, ja siguin digitals com presencials, per tal d’aconseguir crear un perfil complet sobre l’estat de cadascun dels treballadors. “Podem detectar si tenen problemes d’autoestima o de gestió, qualsevol cosa que els afecti de manera emocional i mental”, remarca Esquirol.

Amb seu a Madrid, aquesta start-up arriba al BNEW de Barcelona per presentar el seu projecte i apropar-lo a altres possibles clients. I és que, segons explica el directiu de la companyia, “són els únics en el món en cobrir aquesta necessitat de les empreses”. Amb gairebé una desena de treballadors BChange es proposa continuar avançant i incorporar la Intel·ligència Artifical al seu projecte, per tal d’aconseguir no només identificar fortaleses i febleses dels treballadors, sinó també crear una possible imatge amb prediccions dels possibles comportaments que tindrien els treballadors analitzats.

Buildlovers, una manera sostenible de construir-se una casa

La construcció d’una casa pot ser un maldecap. De fet, tots els actors que intervenen en la construcció sempre són complicats de gestionar a la vegada. “Una vegada i mai més és la frase que utilitza la gent que es construeix una casa”, descriu Marcelino Aragonés, fundador de Buildlovers, una companyia que gestiona en una mateixa plataforma tots els actors que es necessiten per fer-se una casa, és a dir, les hipoteques, la compra del terreny i la mateixa construcció.

“Nosaltres treballem amb cases prefabricades, el nou model sostenible de construcció”, explica Aragonés. D’aquesta manera, la plataforma es converteix en un tot en un, una atenció 360 que ajuda al client a fer “totes aquelles gestions feixugues que acaben fent perdre temps als clients”, assegura el fundador de la companyia. Des de la seva plataforma gratuïta un client pot començar a fer els tràmits per aconseguir la casa dels seus somnis. “Actualment tenim una dotzena de projectes en marxa”, diu Aragonés. Ell mateix especifica que algunes de les construccions són a clients finals i d’altres són de promotors que volen treballar amb ells.

Amb només sis mesos de vida, Buildlovers entra al BNEW per revolucionar el sector de la construcció de cases, però sobretot enfocats a la sostenibilitat i l’eficiència energètica. D’aquesta manera, la start-up busca canviar el model tradicional i expandir la idea de què “la construcció industrialitzada és el futur”, diu el fundador. En primera instància la companyia ja treballa a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, tot i això els objectius per l’any que ve ja són arribar a tot l’estat espanyol: “Som optimistes, però creiem que fem una feina necessària”, reconeix Aragonés.

Le Petit Planet, l’economia circular del món infantil

Durant els primers anys de vida d’un nen es malgasta moltíssima roba i joguines, ja que el creixement és molt més ràpid i es necessita constantment anar canviant l’armari. Lligat a aquests problemes hi ha xifres encara més preocupants. I és que, només al Regne Unit, el 80% de les joguines acaben a l’abocador. I és precisament a Anglaterra on s’inicia el projecte d’una espanyola que va decidir intentar canviar l’economia lineal del productes per nens en economia circular. “Vam voler crear un marketplace per tot el món dels infants”, explica Patricia Sancho, fundadora de Le Petit Planet, una companyia que ven productes per a nens i dona la possibilitat a revendre aquells que els clients ja no necessiten.

“Es tracta de monetitzar el rebuig”, descriu Sancho. D’aquesta manera, la plataforma de Le Petit Planet concentra 28 marques sostenibles de roba i productes per a nens i nenes que estan en edat de creixement, és a dir, que canvien de roba amb molta més facilitat. Així doncs, la plataforma s’encarrega de posicionar aquestes marques i que els clients tinguin un accés molt més senzill a elles. “Un cop venuts els productes es crea un codi que es guarda a una blockchain perquè l’usuari pugui ser conscient de tot el que ha comprat”, diu la fundadora de la companyia. Un cop el client creu que ja ha utilitzat el producte té la possibilitat de vendre’l a un altre usuari dins de la mateixa plataforma. “Donem la possibilitat que els productes tinguin una segona vida”, especifica la fundadora.

Amb una plantilla formada per dones, la companyia aterra al BNEW amb la intenció de promocionar el seu producte que de moment només s’està utilitzant al Regne Unit, d’on és originària. Tot i això, la idea és expandir-se ràpidament cap a Europa, ja que tal com explica la fundadora “volem ser una plataforma que promociona l’economia circular a nivell mundial”.

RobinGood, aperitius amb ànima

Els objectius d’una empresa són sempre obtenir beneficis, però de vegades van alineats amb altres igual o més importants que la facturació. RobinGood és una empresa alimentària que crea aperitius diferents i ecològics. Així doncs, porten la sostenibilitat per bandera i produeixen els seus aperitius en centres especialitzats on treballen persones en risc d’exclusió. “Creiem que és molt important ser una marca d’impacte social”, explica Paolo Fusaro, director general de la companyia. Després de tres anys en el mercat, la companyia s’està fent un lloc al mercat espanyol i té perspectives de continuar la seva expansió a l’àmbit mundial.

Els seus productes estrella són aperitius, tant dolços com salats que tenen algun punt d’interès. “Ens agrada barrejar gustos i trobar noves combinacions que siguin originals”, descriu el director general de Robin Goods. Les seves galetes ja es venen a diferents supermercats com per exemple l’Ametller Origen i el Corte Inglés, però la major part del seu producte es ven a través de la seva pàgina web. “Ens agrada dir que som una marca que dona molta importància a la cadena de valor dels productes”, especifica Fusaro.

El BNEW ha estat un esdeveniment especial per la companyia, ja que no només han tingut el seu espai sinó que també han format part de l’equip d’aperitius del mateix congrés, és a dir, a la zona de pausa per al cafè hi havia una degustació de la seva marca: “Som una empresa petita, de mitja dotzena de treballadors i ens agraden aquests esdeveniments perquè són una bona manera de donar a conèixer el nostre producte”, explica Fusaro.