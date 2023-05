L’impuls de la IA apropa NVidia al ‘club del bilió de dòlars’

La fabricant de targetes gràfiques per a ordinadors NVidia, la principal companyia del planeta al seu sector, s’apropa al llindar del bilió d’euros de valoració gràcies a l’impuls de la Intel·ligència Artificial. La progressiva implementació de solucions tecnològiques relacionades amb la IA ha disparat el seu benefici trimestral fins als 1.873 milions d’euros, un 13% més que durant el mateix període de l’any anterior. Els mercats han reaccionat amb extrema confiança a la publicació de resultats, amb un augment de l’acció proper al 25%. Després de tancar la sessió del passat dimecres amb una valoració propera als 754.000 milions de dòlars, un impuls que fregaria els 200.000 milions la posaria, per primer cop en la història de la seva branca industrial, a prop de l’ambicionat “club del bilió de dòlars”.

Segons les dades de cotització pública de la firma de Silicon Valley, i en cas que continués el sue bon rendiment durant la jornada, es quedaria a uns curts 50.000 milions de dòlars del bilió, el que suposaria un salt inferior al 5% en el seu valor borsari. Si superés el cobdiciat llindar, s’afegiria a una elit dins la tecnologia nord-americana. Només quatre companyies conserven el bilió: Alplhabet -la matriu de Google-; Microsoft, Amazon i Apple. Val a dir, però, que la cotització de NVidia va sovint lligada a augments de demanda relacionats amb bombolles tecnològiques. L’anterior gran pic de preu de l’acció de la companyia es va produir durant el boom de les criptomonedes, abans de la caiguda de bitcoin.

Una imatge de la línia de targetes gràfices Geforce RTX de Nvidia / EP

Líder sectorial

Segons els càlculs del portal nord-americà Bloomberg, l’augment en la cotització de NVidia superaria amb molt el de tots els seus competidors junts. Els 200 milions de dòlars que pujaria en valor la firma de Jensen Hwang superaria la variació diària de firmes com Intel, AMD o Qualcomm sumades. Tot i això, val a dir, les altres firmes del sector també registren millores substancials. AMD, sense anar més lluny, celebra una pujada de les participacions al seu capital del 9% -ancorat especialment per les noves restriccions comercials amb la Xina-. Per la seva banda, una esmicolada Intel ha vist la seva cotització contraure’s en un 1% dia a dia, per la seva manca d’inversió a les tecnologies necessàries per a l’aplicació de la IA.

Celebració empresarial

El CEO i fundador de la firma, el taiwanès Hwang, reconeix que la nova valoració sorgeix d’una “doble transició simultània al sector de la informàtica: la computació accelerada i la intel·ligència artificial generativa”. Així, l’empresa espera que la demanda continuï creixent “a mesura que les empreses s’afanyin a aplicar la IA en cada producte, servei i procés comercial”. “Amb la IA esdevenint la principal càrrega de treball de la majoria de centres de dades del planeta, és molt clar que els pressupostos de les empreses es mouran dramàticament cap a aquestes tecnologies”, celebra HWang.