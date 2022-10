Karibou, la revolució catalana contra els plàstics d’un sol ús

La lluita contra els plàstics d’un sol ús és una realitat i Europa ja ha demanat que s’eliminin definitivament de les nostres vides. L’alternativa és clara, el cartó un material que sí que és efectivament reciclable. Precisament amb aquest esperit, el d’oferir una solució a l’ús de tot aquest plàstic d’un sol ús va néixer, l’any 2020, la catalana Karibou. Que busca oferir tota mena d’alternatives al plàstic d’un sol ús a través de productes 100% reciclables en el món de l’alimentació.

Els cofundadors de l’empresa, Xavier i Joan Ramon Pinosa, fill i pare respectivament, van començar aquesta aventura quan van veure que no hi havia cap empresa que oferís solucions 100% sostenibles i van pensar que actualment, amb la tecnologia de la qual es disposa segur que era possible fer-ho. Ja que, tal com recorda Xavier Pinosa al TOT Economia de tot el plàstic que s’ha usat en els últims 70 anys només s’ha reciclat un 7,5%, una xifra francament minsa.

Després de mesos d’investigació i destinar recursos al departament d’R+D+I, Karibou va acabar desenvolupant un producte de qualitat que no fa servir, en cap cas, plàstic, com és el cas de molts dels utensilis de cartó que es poden trobar al mercat. De fet, la majoria dels productes d’aquest tipus que trobem al mercat, assegura Pinosa, tenen una pel·lícula de plàstic fet que ja no els fa sostenibles. Aquest fet, però no va aturar els Pinosa, que gràcies a la inversió en investigació van aconseguir els seus propis materials sense necessitar plàstic.

Gràcies a aquest gran desenvolupament del seu producte, Karibou va tenir una gran rebuda al mercat. Només cal mirar la facturació de l’empresa, que va passar dels 50.000 euros l’any 2020 a una previsió d’entre nou i deu milions aquest 2022. I segons assegura Pinosa, no serà superior perquè l’empresa no té capacitat per produir més. Ara bé, Pinosa ja assegura que estan treballant en l’expansió de la capacitat productiva de cara a l’any que ve.

Plans de futur

El futur, explica Pinosa és francament prometedor per aquesta empresa catalana establerta a Sant Cugat. El seu gran objectiu a curt termini és fidelitzar els seus clients amb la mateixa proposa, oferir productes d’alta gamma. A més, comenta que el 70% de les seves vendes acaba a l’estranger i que per seguir augmentant la seva producció, en els pròxims quatre anys incrementaran la seva capacitat productiva un 100% que els podrien portar, si es compleixen les expectatives a facturar uns 40 milions d’euros en dos anys. Per aconseguir tot això, Karibou ja pensa en llança la seva quarta ronda de finançament per tal de poder assumir tota aquesta inversió. que també els portarà a seguir ampliant la plantilla que en només dos anys ha passat de 6 a 86 persones.