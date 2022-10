Heura llança una ronda de 20 milions per entrar a nous mercats

Heura ha anunciat el llançament d’una ronda de finançament de Sèrie B de 20 milions d’euros, que inclou l’emissió de pagarés convertibles que acaben traduint-se en accions. En un comunicat aquest dilluns, l’empresa ha explicat que un dels principals objectius de la ronda és “posicionar-se com a líder europeu de productes plant-based pel 2027″ i entrar a nous mercats. L’empresa catalana ha avançat que preveu presentar les seves primeres patents per oferir nous aliments durant novembre i que està treballant en “el llançament de noves tecnologies i innovacions”.

L’empresa catalana que lideren Marc Coloma i Bernat Añaños ha explicat que volen continuar expandint el seu negoci. És per això que han llançat una nova ronda de finançament. La última que van fer es va tancar amb l’adquisició de 16 milions d’euros. Va ser liderada pel fons barcelonès Impact Foods i també es va obrir al públic, és a dir, els inversors que volguessin podien optar a aconseguir accions de la companyia. De fet, d’aquesta iniciativa d’implicar al públic va aportat quatre dels 16 milions d’euros de la ronda. “Volem involucrar a tothom en el naixement de la carnisseria del segle XXI. El 2040, el 60% de la carn que consumirem serà vegetal”, assegurava Coloma en una entrevista a La Vanguardia.

L’obertura de mercat com a objectiu principal

Heura Foods es va començar a coure l’any 2017, quan els seus fundadors eren activistes pels drets del animals. En aquell moment, van decidir començar a experimentar per llançar al mercat un producte 100% vegetal, però que pogués tenir l’aspecte de la carn- D’allà van néixer els productes que actualment es venen a tota la península Ibèrica i a algunes parts del mercat asiàtic. És per això que la companyia busca continuar la seva expansió a nous mercats. Tot i que no s’ha especificat cap a quina direcció s’expandiran, sembla que queda poc perquè Europa provi la proteïna vegetal catalana que triomfa.