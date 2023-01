Griffiths (Seat) alerta del “fracàs de l’electrificació” a l’Estat

El CEO de Seat i Cupra i president de la patronal automobilística Anfac Wayne Griffiths ha alertat del “fracàs de l’electrificació” del parc mòbil a l’Estat espanyol. El directiu, que lidera la transició cap al vehicle elèctric del gegant industrial català, ha lamentat durant la presentació del full de ruta de l’associació empresarial un 2022 en què “per tercer any consecutiu les dades de producció i de mercat han estat molt per sota del que es preveia“.

Segons ha avançat Griffiths, la quota de venda de vehicles elèctrics al mercat automobilístic de l’Estat espanyol s’ha quedat el 2022 en el 9%, “la meitat que països com Alemanya o Portugal”, que ja se situen per sobre del 20%. Les dades de la patronal deixen les vendes de turismes electrificats al mercat espanyol en 78.239 unitats, “molt lluny de l’objectiu dels 120.000 necessaris per reduir les emissions” tal com demana la Unió Europea.

Així, afegeix Griffiths, el mercat espanyol perd cada cop més pistonada en comparació amb els més actius del continent. “Europa s’està partint en dos –apunta el president de la patronal– i l’Estat espanyol s’està quedant cada cop més enrere respecte dels països líders”. Amb un parc mòbil de 14 anys d’antiguitat mitjana, des d’Anfac avisen que no només s’estan incomplint les metes europees de sostenibilitat, també les de seguretat viària. “Estem incomplint els nostres dos objectius: zero emissions i zero accidents”, postil·la el dirigent.

Fallida 2025

Segons opina Griffiths, el mercat automobilístic espanyol es troba davant una de les seves darreres oportunitats per posar-se al nivell dels seus homòlegs continentals i arribar al 2030 en bones condicions. “Si no actuem ja, l’escenari empitjorarà encara més”, avisa el CEO de Seat. “O fem alguna cosa, o definitivament ens quedarem enrere i perdrem aquesta final per a la nostra indústria” –una indústria, en conjunt, que ha perdut els darrers tres anys el milió d’unitats venudes, unes dades “que posen en perill el futur”.

Un Seat Arona a la cadena de producció / ACN

Ajudes a curt termini

La patronal, per revertir aquesta situació, ha posat sobre la taula una sèrie de mesures “que ja funcionen a altres països socis de la Unió Europea”. En primer lloc, han reiterat una de les reivindicacions centrals per al sector en els darrers exercicis: la millora de les ajudes a la compra de vehicles elèctrics mitjançant el pla Moves. La iniciativa pública “ha millorat, però no és suficient”, argumenta el director general d’Anfac José López-Tafall. “En tots els països, en la compra d’un elèctric, la subvenció es descompta directament del preu final; mentre a Espanya això no passa”. Per la seva banda, Griffiths ha comunicat que allargar el Perte del vehicle elèctric i connectat fins al 2028 “ajudaria molt” a les empreses.

Més enllà de les subvencions a l’electrificació, les empreses automobilístiques reclamen “millores en la fiscalitat”. “IVA, Societats, IRPF… Cal actuar ja, el 2023, i continuar fins al 2025”, ha reiterat López-Tafall. Per aplicar aquest paquet de mesures, Griffiths ha assegurat que “fabricants, proveïdors i sindicats anem junts per mantenir la competitivitat de la indústria del motor”, tot exigint que “els altres agents s’hi sumin” per aplicar les reformes necessàries. El “lideratge” espanyol en el mercat europeu “està en seriós perill si no actuem ja”, conclou el president d’Anfac.