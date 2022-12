Foment portarà al TC el nou impost a les grans fortunes

Encara no està aprovat, però el nou impost a les grans fortunes que està impulsant el govern espanyol haurà de passar pel Tribunal Constitucional. La patronal catalana, Foment del Treball, ha anunciat aquest dimecres que presentarà un recurs d’inconstitucionalitat a aquest nou impost al·legant que si s’arriba a aprovar el nou impost, es vulnera autonomia financera de les comunitats autònomes, ja que s’encavalca amb l’actual l’impost de patrimoni. Des de Foment asseguren que l’única diferència entre els dos impostos és que la recaptació la fa l’estat i no les comunitats perquè el fet imposable és el mateix i, al final, acaba provocant una gran inseguretat jurídica i vulnera la capacitat econòmica dels contribuents amb un impost “confiscatori”.

En aquesta línia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha denunciat la “voracitat fiscal” del govern espanyol i ha reclamat a PSOE i Unidas Podemos “més respecte als empresaris i a l’economia productiva”. De cara a la presentació del recurs, Sánchez Llibre ha assegurat que preveu plantejar les accions contra l’impost de la mà de la CEOE i ha lamentat que ja hi ha inversions estrangeres a Catalunya que s’han paralitzat davant la possibilitat d’aquest nou impost.

Sánchez Llibre també ha mostrat la seva preocupació per “les decisions precipitades que pren el govern espanyol” i que, segons ell, afecten greument l’economia productiva del país. En aquesta línia, el president de Foment ha criticat que s’estiguin prenent decisions “sense cap mena de diàleg previ” i ha assegurat que aquest fet afecta la seguretat jurídica i financera del país.

A propòsit d’això, el president de Foment ha demanat “respecte” cap als empresaris i ha lamentat que aquest nou impost s’hagi aprovat amb, en les seves paraules, tècniques parlamentàries poc justificades. “No és manera de legislar anunciar en els mitjans un impost als beneficis extraordinaris, si donar més concreció”, ha afegit.

Per últim, el conseller de presidència de Manel Silva ha explicat que, amb aquest nou impost, les grans fortunes hauran de tributar més que amb l’actual i ha lamentat que s’hagin “canviat les regles del joc”, la qual cosa provoca que els inversors, segons ell, percebin Espanya com un país legislativament insegur.

Augmentar l’SMI? Sí, però amb condicions

Una de les qüestions plantejades al president de Foment ha estat si s’ha d’incrementar el salari mínim interprofessional (SMI). Ara bé, Sánchez Llibre, encara que s’ha mostrat a favor d’incrementar els salaris perquè els treballadors no perdin capacitat adquisitiva, ha reclamat que no es faci de manera lineal per a tots els sectors econòmics. En aquesta línia, ha defensat que no és el mateix augmentar el salari mínim en el sector de l’agricultura que en altres sectors. Alhora, Sánchez Llibre també ha defensat marcar un SMI més baix per als menors de 22 anys per incentivar que les empreses els contractin amb més facilitat.

En aquesta línia, també ha afegit que si les empreses apugen els salaris, el govern espanyol també hauria de fer sacrificis perquè els treballadors mantinguin el poder adquisitiu. De fet, ha recordat que des de la patronal ja van demanar que aquest sacrifici de les administracions hauria d’arribar via la deflactació de l’IRPF, encara que el govern espanyol ja ha descartat aquesta via. Per últim. Sánchez Llibre ha desitjat que ho faci el Govern de la Generalitat en els pressupostos per l’any que ve si els aconsegueix aprovar.

Relació amb la CEOE

Sobre la relació amb la CEOE després de les últimes eleccions, Sánchez llibre ha assegurat que encara s’ha de reunir amb Antonio Garamendi, per veure quina serà la funció de Foment dins de la nova junta i no ha volgut avançar esdeveniments. Ara bé, el que sí que ha assegurat és que intenta veure el got mig ple i que espera arribar a un escenari satisfactori per a les dues parts. En aquesta línia, Virgínia Guinda ha assegurat que no considera, “en absolut”, que la relació entre les dues patronals empitjori pel fet que ella s’ha presentat una candidatura alternativa a Garamendi.