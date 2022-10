Espanya mobilitzarà només un 19% dels fons previstos per al cotxe elèctric

El projecte estratègic de recuperació i transformació econòmica (Perte) dedicat al vehicle elèctric i connectat queda molt per sota de les expectatives inicials. Segons la resolució definitiva de les ajudes dedicades a les empreses del sector, els fons europeus només seran capaços de mobilitzar uns 2.252 milions d’euros en inversions privades, un 18,9% de les previsions de l’executiu espanyol, que s’enfilaven fins als 11.900 milions.

Segons les expectatives del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, els prop de 3.000 milions d’euros planejats per a la intervenció pública havien de facilitar una inversió privada superior als 10.000 milions. Les primeres reticències es van originar amb la resolució provisional del projecte, publicada a l’agost, quan es va anunciar un repartiment de només 600 milions d’euros, una cinquena part del que havia anunciat.

La curta resolució prèvia i els dilatats tempos d’inversions van fer retirar el projecte de Ford, la gigafàbrica de bateries a la localitat valenciana d’Almussafes. La companyia nord-americana va renunciar a l’estiu als 106 milions d’euros atorgats per l’Estat espanyol, en tant que el calendari previst pel ministeri “no encaixava” amb les necessitats de la nova planta. L’executiu espanyol també va deixar fora de les concessions els projectes de fàbriques a Navalmoral de la Mata i a Rieju.

12.000 milions esperats

Finalment, la concessió definitiva del Perte del vehicle elèctric i connectat aterrarà a les empreses beneficiàries uns 877,2 milions d’euros, dels quals la meitat, uns 397 milions, aniran a parar al grup Volkswagen que, mitjançant Seat, establirà a Sagunt la seva gigafàbrica de bateries per a cotxes electrificats. L’estira-i-arronsa amb el ministeri dirigit per Reyes Maroto, que va apropar el grup alemany a retirar-se de la concessió, va acabar fent arribar a la companyia presidida per Wayne Griffiths una quantia encara inferior de l’esperat, en tant que demanaven uns 900 milions només per al seu projecte.

Així i tot, les expectatives són ambicioses encara massa ambicioses. Mitjançant la inversió a Seat i altres grans muntants com els 512,95 milions d’euros que rebrà Mercedes-Benz; els 279 MEUR del hub d’electromobilitat o els 123 milions d’Opel, l’executiu espanyol espera facilitar el camí perquè les empreses privades cobreixin la resta de la inversió necessària, “com a mínim 12.000 milions d’euros”, etzibava el president Pedro Sánchez.

Segona convocatòria

Tot i que a hores d’ara les concessions espanyoles a les empreses del sector amb prou feines superen el 25% del que l’executiu considerava necessari, la pressió de les firmes líders ha acabat per afavorir una ampliació dels fons oferts. Segons va anunciar la mateixa Maroto, un cop estiguin enllestits tots els projectes de la primera convocatòria del Perte, es procedirà a una segona, mitjançant es “repartiran les quantitats desertes”.