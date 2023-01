Les vendes de Seat cauen un 18% tot i l’ascens de Cupra

La crisi del mercat de l’automòbil, provocada per la conjunció de la intensa espiral de preus amb el desproveïment d’alguns dels materials i components essencials –principalment semiconductors i microxips– ha arribat a Seat. La catalana tanca el 2022 amb 385.600 vehicles venuts i entregats, una caiguda interanual del 18,2% des dels 470.500 registrats el 2021. Les dades, publicades avui per l’empresa dirigida per Wayne Griffiths, inclouen tant els models de la marca Seat com els de Cupra.

El sgnificatiu entrebanc ha estat provocat pel mal rendiment dels vehciles de marca Seat. Amb 232.700 unitats fetes arribar al comprador, la companyia lamenta un retrocés comercial del 40,5% respecte dels més de 390.000 facturats un any abans. El model Arona continua liderant la cartera de vendes de l’empresa, amb unes 71.000 unitats entregades, un 33,5% menys que al 2021. La caiguda és molt més pronunciada en models clàssics com el León (41.500 unitats, -47,3%) o l’Ibiza (51.300 unitats, -46,4%).

Cupra es mou, per la seva banda, en una direcció diametralment oposada a la de la marca tradicional. Les vendes de la firma d’electromobilitat van escalar el 2022 un 92,7%, des dels 79.300 vehicles venuts el 2021 als més de 152.000 en circulació des de l’exercici sortint. Només el Cupra Formentor, amb 97.600 unitats venudes, va suposar una quarta part del conjunt de les entregues de Seat S.A. –comptant-hi les dues marques–.El segueix el model Born, amb unes 31.400.

Mercats clau

En el cas de Seat, l’Estat espanyol es manté com el seu principal espai de venda, amb unes 49.200 unitats entregades, un 30,4% menys que ara fa un any. Alemanya és la segona, amb una caiguda del 36% interanual, fins a les 46.900 unitats; menrte que el Regne Unit ocupa la tercera posició, amb 22.200 vehicles venuts, tot i el retrocés proper al 50% que l’empresa va patir al mercat britànic el 2022.

Un Seat Arona a la cadena de producció / ACN

Al capdavant de la llista de vendes de Cupra es canvien els papers. La major penetració de l’electromobilitat a Alemanya i el Regne Unit eleven les vendes a ambdós mercats en prop d’un 90%, fins als 58.400 vehicles en el primer cas i per sobre dels 14.000 en el segon. El tercer classificat, el mercat espanyol, es queda en els 13.600 vehicles, un 23,9% que dotze mesos abans.

Any impredictible

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha celebrat el que considera unes bones xifres en un “any impredecible”. L’accelerada de Cupra, que “consolida la seva posició com a marca d’automòbils que més creix a Europa”, lidera l’activitat d’una companyia que sembla decantar-se per l’electromobilitat. Griffiths així ho confirma, tot reconeixen que “davant l’escassetat de semiconductors i components” es va decidir prioritzar la sortida dels models Cupra, pel seu marge unitari més elevat que els Seat

Per la seva banda, el vicepresident executiu comercial de Seat Kai Vogler ha afirmat que “la demanda de Seat i Cupra es manté molt elevada”. Segons el directiu, les dades de negoci estan molt per sota d’una “xifra rècord de comandes”. En aquest sentit, Vogler apunta a la “diversitat de models” que ofereix la filial de Volkswagen com a clau per al bon contacte amb l’usuari final.