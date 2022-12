El D-Hub haurà d’esperar fins a final d’any pels terrenys de Nissan

Els terrenys que ocupava Nissan al Consorci de la Zona Franca de Barcelona encara no tenen amo. Així ho ha tornat a confirmar l’ACN que assegura que fins a final d’any no s’arribarà a la decisió final per adjudicar les instal·lacions a l’únic candidat el hub de descarbonització liderat per QEV i Btech (D-Hub). A mitjans d’aquest passat mes de novembres s’havia d’arribar a les conclusions finals del projecte, on es valorava el pressupost i les estratègies que presentava el D-Hub. Lamentablement, la negociació s’està allargant altra vegada i no serà fins a pràcticament l’entrada el 2023 que s’acabarà de tancar. Aquesta vegada, però, el perllongament del procediment ha estat culpa del hub, que juntament amb l’operador logístic australià Goodman, han demanat més informació sobre les instal·lacions i els terrenys.

Aquest dimecres s’ha confirmat que -un cop més- s’ajorna l’adjudicació de les fàbriques de Nissan. El fabricant nipó va decidir marxar de Barcelona el 2021 i des de llavors va començar un procés llarg per trobar el candidat ideal per instal·lar-se a la fàbrica. L’objectiu principal era presentar un projecte innovador i sostenible per substituir al fabricant de cotxes. L’etern participant, però mai guanyador és el hub d’electromobilitat, un grup de més de deu empreses liderat per les catalanes QEV i Btech que vol fabricar vehicles dissenyats per al transport de mercaderies i d’última milla als terrenys de Zona Franca i recuperar marques com l’antiga Ebro. Amb tot, però, no serà aquest consorci qui presenta la candidatura sinó el seu soci logístic, l’australià Goodman.

Més de mig any amb uns terrenys sense amo

El procés es va treure a licitació pública el 30 de juny del 2022. D’aquesta manera, la mesa esperava donar les mateixes oportunitats a tots aquells que volguessin participar en el projecte. Aquest concurs s’havia de resoldre durant l’estiu, però s’han anat ampliant els terminis per diferents raons tècniques fins a arribar a Nadal. L’arrendament que es preveu és de 50 anys i una de les bases principals és que s’hi inverteixin com a mínim 100 milions d’euros. S’estableixen cinc àrees, de les quals dues ja estan adjudicades directament al fabricant de motos elèctriques Silence i a Nissan Motor Ibérica, que manté el centre tècnic d’automoció amb activitats d’investigació i desenvolupament.

D’altra banda, el D-Hub ha aconseguit només els avals per valor de 48 milions d’euros, el 60% de les garanties que havia d’aportar d’inici segons els ajuts concedits al PERTE del vehicle elèctric. Així doncs, el hub renuncia a intentar trobar finançament pel 40% restant i assegura que ho deixaran per la segona convocatòria del PERTE que ja va anunciar el govern espanyol. Tot i això, aquest finançament es basa en un projecte que tal com s’ha confirmat, encara no està sobre paper i podria no fer-se efectiu almenys fins passat Nadal.