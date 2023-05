La Comissió Europea busca que els ciutadans comprin més accions

La Comissió Europea busca millorar la participació dels ciutadans en l’economia financera del continent. Segons dades de l’executiu comunitari, només el 17% de les llars europees tenen en possessió accions o bons de l’Estat -una taxa que als Estats Units s’eleva fins al 50%-. Així, des de Brussel·les aspiren a “empoderar els consumidors d’inversions” amb una millor font d’informació sobre finances per als particulars comunitaris. A més, mitjançant un millor flux de diners entre tots els membres, la CE pretén “potenciar la unió dels mercats de capital“, una realitat encara fragmentària a Europa.

Entre el paquet de mesures cap als consumidors, la Comissió pretén “millorar la transparència de comparabilitat de costos” que estandarditzi la lectura de l’actualitat borsària per a qualsevol consumidor. L’executiu declara que “això garanteix que els productes d’inversió reportin una rendibilitat real als inversors particulars”, mitjançant unes millors previsions del seu capital dedicat. També asseguren que les noves eines transmetran un cop cada exercici “informació clara sobre la rendibilitat de la seva cartera d’inversió” a cada ciutadà, així com altres qüestions d’atenció com la resolució de conflictes o un assessorament financer que “vetlli pels interessos dels inversors particulars”.

El vicepresident executiu de la CE, Valdis Dombrovskis / EP

Protecció contra la publicitat

Una ampliació de la base d’inversors entre els ciutadans europeus reclama una millor fiscalització de les administracions públiques de cara a les empreses del sector. Així, la Comissió es planteja un nou paquet de mesures de protecció del ciutadà de cara a la publicitat enganyosa al món de les finances. D’aquesta manera, aspira a que “els assessors privats siguin plenament responsables de l’ús de la seva publicitat”. La vigilància comunitària no només s’aplicaria als intermediaris tradicionals, sinó també als finfluencers -personalitats de xarxes al nínxol de contingut de l’economia financera i les inversions-.

Cooperació europea, el vell escull

En el mateix camí que la unificació dels fluxos financers que portaria una millor participació de la ciutadania europea a les borses i mercats de bons, la CE vol millorar la col·laboració entre entitats supervisores, de tal manera que es redueixi la burocràcia per als inversors, creant un millor accés als productes de capital. Segons Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu de la Comissió, “els consumidors europeus encara no poden treure tot el suc de les seves operacions d’inversió”. Per tant, Brussel·les aspira amb tot aquest paquet de mesures a “estimular la inversió privada i finançar l’economia de la UE”.