Banc Sabadell guanya 709 milions, el doble que l’any passat

Banc Sabadell ha registrat un benefici net de 709 milions de gener a setembre, la qual cosa suposa prop del doble respecte als 370 milions del mateix període de l’any anterior, segons ha comunicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els ingressos del negoci bancari van arribar als 3.840 milions d’euros, un 5,7% més. Sense tenir en compte TSB, la filial britànica del grup català, el benefici net atribuït se situa en els 616 milions d’euros en aquests nou mesos, més del doble que en 2021, quan aquesta xifra es va situar en els 288 milions d’euros. Si es compara només el tercer trimestre del 2022 amb el de l’any passat, destaca l’augment del 6% del nou crèdit a empreses en el trimestre, fins als 2.056 milions d’euros entre juliol i setembre del 2022. Pel que fa el mercat hipotecari a l’Estat, va assolir els 1.472 milions d’euros, un 7% més que el mateix període de l’any passat.

Els ingressos del negoci bancari -marge d’interessos més comissions netes- van ser de 3.840 milions d’euros, un 5,7% més a nivell interanual, i l’entitat aconsegueix una rendibilitat sobre capital tangible (GIRI) del 8%, per sobre de l’objectiu del pla estratègic. Segons ha publicat en el comunicat la CNMV, el marge d’interessos ha incrementat un 6,2% respecte a l’any passat fins als 2.722 milions, les comissions ho han fet un 4,5%, fins als 1.118 milions, i el total de costos se situa en 2.162 milions a tancament de trimestre, un 15,2% més a nivell interanual. A més, el banc ha explicat que els costos recurrents també disminueixen en la comparativa interanual un 3,8%, principalment pels estalvis en despeses de personal després dels plans d’eficiència a Espanya, així com per la reducció de les despeses generals.

Creixen les hipoteques i el crèdit

El crèdit viu de l’entitat ha tancat setembre amb un saldo de 156.675 milions, 113.818 milions d’euros si exceptuant els guanys de TSB, i el creixement de la inversió és del 2,9% interanual impulsat “per la bona dinàmica en totes les geografies”, segons ha explicat l’entitat bancària. La producció hipotecària a l’Estat ha aconseguit els 1.472 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 7% a nivell interanual, el nou crèdit al consum ha augmentat un 18% interanual, fins als 439 milions d’euros. La nova producció de targetes i de TPV suposa un “rècord històric” per a l’entitat, ja que la facturació de targetes creix un 17% interanualment, aconseguint els 5.826 milions, i la facturació de TPV’s un 33% en el mateix període, situant-se en 13.604 milions.

Banc Sabadell no veu que la pujada de tipus d’interès de les hipoteques pugui arribar a afectar la companyia d’una manera notòria. El conseller delegat del banc, César González-Bueno ha afirmat que el nombre d’hipoteques en risc a Espanya per la pujada de tipus i de l’Euríbor no és “significatiu” i que des del 2016, el 75% de la nova producció hipotecària és a tipus fix, per la qual cosa “no estan patint els augments”. González-Bueno ha indicat que el 55% de la cartera del banc, incloent-hi el negoci del Regne Unit, són hipoteques i que això “porta un temps repreuar-les”. Sobre aquest tema, el director financer, Leopoldo Alvear, ha explicat que els préstecs hipotecaris revisats a l’octubre ho han fet amb l’Euríbor mensual d’agost, quan aquest indicador es va situar en el 1,249%. En aquest sentit, el banc espera que el quart trimestre sigui “molt fort”, ja que a les hipoteques se’ls tornarà a posar amb un Euríbor d’entorn al 2,5% o 2,6% i “molt més positiu” el 2023.

La por a la morositat

La morositat tampoc és un factor que preocupi a l’entitat bancària. De fet, Alvear ha mencionat durant la roda de premsa que els factors a tenir en compte per desxifrar quina podria ser la taxa de morositat són “el PIB, l’atur i preu d’immobles”. Ell mateix ha afegit que de cara a finals d’any i l’any que ve, “no tenen una predicció dolenta”. Tot i això, ha recordat que hi ha dues variables noves que “no es veien des de fa més d’una dècada”. Per aquest motiu, ha afegit, la inflació i la pujada de tipus d’interés són quelcom a tenir en compte de cara els propers resultats, però també ha repetit que “no s’ha de patir”. També en la línia d’aquestes declaracions, González-Bueno ha insistit que “no veuen xifres preocupants de morositat” i per tant, ha continuat el conseller delegat del Banc Sabadell, “no creiem que veiem un increment substancial”.

L’impost a la banca

Pel que fa a l’impost a la banca, que entrarà en vigor en poc temps, González-Bueno ha reiterat que “és injust” i “no està ben plantejat”. D’aquesta manera, ell mateix ha recordat que hauria de ser millor i que “pagar més impostos del que guanyes després d’impostos no és normal”. El conseller delegat de l’entitat bancària ha dit, a més, que segueix mantenint l’argument que va donar la primera vegada que es va anunciar l’impost: “Crec que ha de ser un impost que també paguin aquells bancs que operen dins les fronteres de l’Estat i, per tant, sinó es compleix acaba sent un impost injust”.

La filial britànica continua donant beneficis

TSB contribueix als resultats del grup amb 93 milions d’euros fins a setembre, enfront dels 82 milions del 2021, després d’obtenir un benefici net de 103 milions de lliures amb un creixement del marge bàsic. La filial ha començat a donar beneficis després de temps de pèrdues, el que s’ha traduït en un augment dels beneficis per part del Sabadell. El banc britànic ha incrementat un 81% el seu marge recurrent en la comparativa interanual, percentatge que se situa en el 27% intertrimestral, i el seu marge d’interessos aconsegueix els 718 milions de lliures a tancament de setembre i augmenta un 11,7% interanual pel fort creixement de volums d’hipoteques l’any.