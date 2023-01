Axilone Metal crearà gairebé 200 llocs de treball a Sant Pere de Torelló

Axilone Metal obrirà una nova planta de producció de 12.000 metres quadrats a Sant Pere de Torelló (Osona), la població on actualment hi ha la seu de la companyia. En un comunicat aquest dijous, l’empresa que es dedica a la fabricació de peces per l’envàs de productes de perfumeria i cosmètica de luxe, ha anunciat que comprarà uns terrenys al polígon industrial de La Guàrdia per construir-hi la planta. Axilone Metal ha destacat que la bona dinàmica dels mercats, amb creixements de volum importants, ha fet que hagin decidit apostar per ampliar el seu negoci. I és que, segons les xifres que ha fet públiques la companyia, actualment hi treballen 430 persones, però aquesta dada podria augmentar fins a 600 treballadors un cop es posi en funcionament la nova planta.

L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló i Axilone Metal han arribat a un acord que garanteix que l’empresa pugui créixer i que no hagi de marxar del municipi, amb el daltabaix en ocupació que això podria comportar. Si bé inicialment es van enfocar a l’elaboració de taps d’alumini per a perfumeria de luxe, ara també treballaran en la mateixa direcció però obrint-se al mercat de la cosmètica i el maquillatge. Les obres començaran el primer semestre del 2023 i s’allargaran fins el 2025, quan es preveu que comenci a funcionar la fàbrica. A més, per tal de donar incentius a la població, l’ajuntament i la companyia s’han compromès amb els inversors per buscar i treballar per oferir formació adreçada a joves i persones en atur. Un dels aspectes que es destaca dels treballadors de l’empresa és, precisament, el grau de qualificació. L’empresa també s’ha compromès a tenir en compte aquelles persones empadronades al municipi per cobrir els llocs de treball.

La col·laboració publicoprivada fa possible la nova fàbrica

En un comunicat, Axilone ha destacat el suport actiu de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló que els ha ajudat a resoldre les limitacions administratives relatives a l’augment de la capacitat de tractament d’aigües residuals a la Vall del Ges. També en un comunicat, el consistori ha detallat que ha ajudat a establir els contactes amb els propietaris dels terrenys i també en els tràmits amb administracions superiors, com el Departament de Treball, el Consell Comarcal o l’Agència Catalana de l’Aigua. Fruit dels acords amb l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, la planta de biomassa del municipi subministrarà energia a Axilone Metal. D’aquesta manera, totes les instal·lacions de la companyia passaran a alimentar-se d’energia verda certificada.