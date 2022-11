Els pressupostos del 2023 activaran l’impost a les emissions dels creuers

La cartera d’impostos propis de Catalunya continuarà augmentant amb l’aprovació dels pressupostos del 2023. Segons ha anunciat aquest dilluns la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assegurat que el Govern ja “té a punt” l’impost als creuers, que entrarà en vigor el 2023 si s’aproven els pressupostos. Aquest nou, segons ha explicat Jordà, tribut estarà basat en el principi “qui més contamina, més paga” i, per tant, gravarà els grans vaixells que més emissions fan a les zones portuàries de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jordà ha comentat que el seu departament, juntament amb el d’Economia, ja tenen “molt avançat” el desplegament del nou impost i ha remarcat que en cap cas limitarà l’entrada de creuers. Així mateix, Jordà també ha anunciat que els comptes de l’any vinent preveuen mantenir congelades les tarifes de l’impost sobre les emissions de CO 2 dels vehicles de tracció mecànica.

La congelació de tarifes de l’impost sobre les emissions de CO 2 als vehicles de tracció mecànica és una de les mesures que va aprovar l’executiu per tal de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En relació amb els impostos, Jordà també ha explicat que treballen en un tribut sobre les activitats econòmiques més contaminants, que no ha concretat quan preveuen posar-lo en marxa, tot i que la “vocació” és que sigui també el 2023. Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023, Jordà ha detallat que el departament d’Acció Climàtica comptarà amb una partida “més gran” que en els comptes d’aquest any.

Com ha explicat la consellera, el nou impost gravarà les emissions dels grans creuers que visitin Catalunya. Segons s’ha pogut anar coneixent en els últims mesos el salt d’un tram de l’impost a un altre serà “notable”, amb l’objectiu de forçar les companyies a implantar plans de sostenibilitat i de reducció de les emissions, encara que de moment no coneixem ni els trams ni les quantitats a pagar per cadascun d’ells. La taxa catalana a la contaminació dels creuers serà exactament això, un tribut que gravarà les emissions de les naus. Ara bé, el que no entrarà en joc en cap cas serà el nombre de creueristes que transportin els vaixells en qüestió.

Colau es queda sola limitant els creuers

Tot això provoca que quedi encara més en evidència que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha quedat sola a l’hora de voler regular el nombre de creueristes i creuers que arriben a Barcelona, el port més gran del país. De fet, quan Colau va fer aquesta proposta el mes de maig passat, l’alcaldessa va admetre que era una possibilitat que plantejava sense haver-la tractat amb l’Estat i amb la Generalitat, però les convidava a encetar un debat al voltant que final no s’ha produït. De fet, aquestes dues administracions són les que haurien d’aprovar la regulació en qüestió cosa que no acabarà passant de moment.

No hi haurà rebaixes d’impostos

A tot això cal recordar que l’aprovació del nou impost als creuers va en la línia de l’estratègia plantejada per Natàlia Mas amb els tributs a Catalunya. En una de les primeres intervencions al Parlament, la consellera d’Economia ja va descartar “una rebaixa generalitzada” d’impostos assegurant que no és el moment. En aquest sentit, la consellera va advertir que la situació econòmica exigeix un esforç públic per a dinamitzar l’economia i per a donar suport a transformacions en àmbits com l’energia i el medi ambient, és per això que també va considerar que deflactar l’IRPF és una “política de titulars”.

“No renunciarem a la política impositiva de la Generalitat ni a cap dels punts de la seva capacitat normativa, ni farem una política fiscal de titulars, sinó responsable i real per a millorar la vida de la gent”, va afirmar la consellera, una frase que concorda perfectament amb l’aprovació del nou tribut a les emissions dels creuers als ports catalans. Tal com han defensat els últims consellers d’Economia catalans, Mas també considera que a través del sistema d’impostos propis de la Generalitat “es poden provocar transformacions” positives.