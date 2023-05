Les pernoctacions a hotels catalans ja superen les xifres prepandèmia

Catalunya va atreure durant el mes d’abril 4,8 milions de turistes als seus establiments hotelers, la millor dada des del 2017. Segons les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, les pernoctacions hoteleres al país van créixer un 17,1% en comparació amb el 2022, i es va quedar a només 400.000 visitants del rècord assolit ara fa sis anys. Així, l’ocupació hotelera catalana ja supera amplament el rendiment prepandèmic.

Segons les dades publicades per l’institut, la pujada de l’ocupació s’ha sostingut tot i un important encariment de l’activitat al sector turístic –un dels més afectats per la crisi inflacionista–. Així, el repunt de viatgers internacionals i pernoctacions a Catalunya es produeix tot i una pujada d’un 14,5% en els preus generals. L’alça dels preus al país és, a més, substancialment superior a la mitjana de l’Estat espanyol, que, tal com confirma l’INE, es va quedar en un 9,28%.

Dos turistes es fan una ‘selfie’ davant la Sagrada Família / ACN

Procedències diverses

Amb tot, Catalunya es consolida a la part alta de la taula dels territoris amb més atractiu turístic de l’Estat espanyol. Si es concentra el focus en el mercat intern –espanyols que visiten el país–, els 1,58 milions de viatgers acollits durant l’abril col·loquen el mercat català com el segon més actiu de l’entorn, només superat per l’andalús. Per altra banda, els 3,24 milions d’estrangers que van pernoctar a hotels catalans durant el quart mes de l’any també garanteixen una segona posició, en aquest cas només per sota de Canàries.

L’Estat també cura el turisme

Si s’observen les dades del conjunt de l’Estat espanyol, la tendència és similar a la catalana: Un creixement substancial, si bé més moderat que el del Principat, en termes interanuals i una lleugera alça per sobre de les dades anteriors a la pandèmia. Les pernoctacions a hotels espanyols es van elevar durant l’abril fins als 28 milions de persones, uns 17,3 milions d’estrangers per 10,7 milions de locals.