Quan el poder sobreviu als imperis: lliçons de la Xina del segle XVII

Quan avui veiem moviments que qüestionen règims establerts – des de les protestes massives contra el règim a l’Iran, impulsades per una crisi econòmica profunda i demandes obertes de canvi polític, fins a la incertesa política a Veneçuela enmig d’una situació convulsa o la llarga i complexa reconfiguració del poder a Síria després d’anys de guerra – la pregunta sobre com sobreviu o es reconfigura el poder torna a situar-se al centre del debat. Les revoltes i les crisis de règim exposen no sols la fragilitat de les estructures estatals, sinó també la capacitat d’adaptació de les elits que les sostenen.
Aquestes situacions contemporànies ens recorden que les caigudes polítiques no sempre impliquen una substitució radical del poder. Sovint, el que observem és una reconfiguració: xarxes que es transformen, famílies que es recol·loquen i grups socials que adapten els seus recursos per sobreviure al nou entorn institucional. La història ofereix exemples valuosos per entendre aquesta dinàmica.
Un estudi recent publicat al National Bureau of Economic Research (NBER) examina la caiguda de la dinastia Ming (1644) i mostra com les elits xineses van aconseguir sobreviure al col·lapse més brutal de la seva història. El treball explora un sol comtat de la Xina central, Tongcheng, utilitzant una font tan insòlita com rica: les genealogies familiars. Durant segles, aquestes famílies van registrar amb precisió qui eren, amb qui es casaven, on vivien i si havien superat els exàmens imperials (keju) que donaven accés a la burocràcia. Els autors reconstrueixen així la trajectòria de gairebé deu mil homes al llarg de cinc generacions, abans i després del col·lapse de la dinastia.
Els resultats desafien la idea que els grans xocs històrics “netegen” les estructures de poder. En la primera generació, els habitants de les zones devastades pel caos polític i la fam tenien un 30% menys de probabilitats d’assolir càrrecs d’elit. Però tres generacions després, els seus descendents eren més propensos a obtenir-los que els de les zones menys afectades. En altres paraules, la guerra va trencar les elits locals, però només per permetre’n la reconfiguració. Les famílies que havien estat poderoses sota els Ming van saber adaptar-se al nou règim manxú dels Qing, reconvertint el seu capital simbòlic en èxit educatiu i administratiu.
Com ho van fer? Mitjançant estratègies molt humanes: migrar a zones menys afectades, reduir el nombre de fills per concentrar recursos, i sobretot transmetre als descendents la idea que l’educació era l’únic camí segur cap a l’estatus i la seguretat. El trauma col·lectiu – la destrucció, la fam, la por – va convertir l’esforç intel·lectual en una forma de redempció. Les dades mostren que la convivència entre pares i fills augmentava la probabilitat que la vocació “examinadora” es transmetés; quan la proximitat física es trencava, també ho feia la continuïtat de l’elit.
El contrast més suggeridor és entre “persones” i “llocs”. Mentre les famílies s’adaptaven i prosperaven, les regions devastades quedaven endarrerides durant segles. És un recordatori potent: les institucions i la cultura familiar poden ser més resilients que les economies locals o les infraestructures físiques. Les persones, amb memòries, valors i xarxes, són sovint les veritables dipositàries del capital històric.
La lliçó és especialment rellevant avui. Tant a l’Iran com a Veneçuela o a Síria, el debat no és només si un règim pot caure, sinó què passa després: qui ocupa els espais de poder, com es reorganitzen les xarxes socials i quines famílies o grups aconsegueixen adaptar-se millor al nou entorn. La història suggereix que les ruptures institucionals poden ser profundes, però la continuïtat de determinades elits – reconvertides, reorientades, transformades – és sovint més persistent del que voldríem imaginar.
En definitiva, la història de la Xina del segle XVII ens recorda que els règims i els imperis poden caure, però el poder rarament s’evapora. Simplement troba una nova manera de perpetuar-se.