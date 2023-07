Laberint? Presa de pèl!

Els empresaris valencians -que són els que més hi perden- han portat a Barcelona una carpa de circ contra els retards acumuladíssims del denominat Corredor Mediterrani. Un laberinto de retrasos, en diuen. A Barcelona, que parla la mateixa llengua que parlaven els seus pares i que encara parlen, a bacs, alguns d’ells. Què han de dir els empresaris valencians, si sempre ho diuen tot en castellà? Els empresaris valencians fan com si plantaren cara a Madrid, però no planten res, perquè sempre han estat una sucursal ridícula dels poders i la capital de l’Estat. Un d’aquests empresaris més gallets, Vicente Boluda, fins i tot va ser efímer president del Reial Madrid. La riota del món sencer. El chorreo de Boluda contra el Liverpool va fer riure els pingüins. Així són els empresaris valencians.

Hi ha doctes de cuina que afirmen que Catalunya ha perdut empreses, inversions i finançament perquè fa anys que no fa bondat. Molt bé. I què passa amb qui sí que en fa? Si Catalunya ha de penar perquè és rebel, per què ha de penar el País Valencià, que rebenta de submís?

Fa anys que els empresaris i els polítics valencians demanen el Corredor Mediterrani, un ample de via europeu que permeta connectar tot el litoral ibèric amb Europa. Els empresaris valencians són afins al Partit Popular. I el Partit Popular no els ha fet cas mai. Se’n fot. Encara els passa poc. Pel que fa al PSOE, Pedro Sánchez va voler fer una picadeta d’ulls a Ximo Puig i es va emportar a Madrid Josep Vicent Boira, un economista valencià -perla de La Vanguardia– que havia d’impulsar el Corredor. Tot fum d’encenalls. Boira no ha impulsat res. Sánchez no només enganya Esquerra Republicana. Enganya tothom.

El corredor de Sánchez és una tifa més. Diuen que n’han fet uns trams. Res de res. De Múrcia a València no és Corredor Mediterrani. És xarxa radial d’AVE. I gràcies. Hi ha un tram de triple via de Castelló a València. No funciona ni a empentes. En realitat, si acaben fent res, serà adequar l’ample de via espanyol de tota la vida a l’ample de via civilitzat i europeu. Diu el senyor Boira que per allà hauran de circular dels trens de mercaderies. D’acord. A quines hores? Perquè, si és de dia, per les mateixes vies circularan trens de rodalies, mitjana i llarga distància. Que no siga res! I si és de nit, des de quines estacions? Si totes tanquen quan s’acaba la circulació de viatgers?

El Corredor del Mediterrani del PSOE és una burla. Quan guanye el PP -amb Vox o sense- serà només un record. I els empresaris valencians ja poden anar jugant al laberint del faune. No es pot ser més vassall.