Noves regles per a fusions: entre la competència i la geopolítica

La Comissió Europea ha presentat l’esborrany de les noves Merger Guidelines, un document cridat a redefinir com s’avaluen les concentracions empresarials a la Unió Europea. No es tracta d’un simple ajust tècnic, sinó, en gran part, un canvi de paradigma. Per primera vegada de manera explícita, Brussel·les intenta reconciliar la defensa de la competència i la necessitat d’escala en un món cada vegada més geopolític on Europa vol guanyar pes, dues tensions que fa anys que coexisteixen amb incomoditat.
Fins ara, el marc europeu estava ancorat en les guies del 2004 per a fusions horitzontals i les de 2008 per a les no horitzontals. El criteri central era evitar operacions que generessin un “impediment significatiu a la competència efectiva” (SIEC), amb una forta orientació cap a l’anàlisi de poder de mercat, quotes i efectes sobre preus. Una lògica microeconòmica clàssica amb un cert recel cap a la concentració.
Les noves guies no abandonen aquest marc, ja que el SIEC continua sent el criteri jurídic central, però n’amplien l’abast i, sobretot, el llenguatge. La competència ja no es mesura només en preus o quantitats, sinó també en innovació, inversió, sostenibilitat o resiliència. I això implica que els efectes dinàmics passen a tenir un pes molt més gran en l’anàlisi.
El canvi més rellevant, però, és la formalització del que podríem anomenar una “teoria del benefici” que complementa la tradicional “teoria del dany”. Fins ara, les eficiències existien, però jugaven un paper defensiu i limitat. D’ara endavant, les empreses hauran d’articular explícitament com una fusió genera beneficis (escala, innovació, accés a inputs crítics) i com aquests compensen els possibles danys. El balanç entre ambdues forces esdevé el centre de la decisió.
Aquesta simetria conceptual respon al fet que la competència ja no es pot analitzar només dins del mercat interior. La mateixa Comissió reconeix que el context global ha canviat, amb més pes de la competència internacional, cadenes de subministrament crítiques i sectors intensius en R+D. En aquest entorn, la mida —l’escala— deixa de ser sospitosa d’entrada i pot esdevenir un actiu procompetitiu.
Això es tradueix en un reconeixement explícit de la necessitat de crear “campions europeus”, o com a mínim empreses capaces de competir globalment. Les guies destaquen que determinades fusions poden ser positives si permeten assolir escala, integrar mercats o reforçar la seguretat de subministrament. És un gir significatiu respecte del passat, on la dimensió global sovint quedava en segon pla.
La geopolítica entra així, de manera indirecta però clara, en l’anàlisi de competència. Conceptes com autonomia estratègica, resiliència o seguretat de subministrament passen a formar part del llenguatge tècnic. No substitueixen la competència, però sí que en modulen la interpretació. Una fusió pot ser acceptable no només perquè no perjudica els consumidors avui, sinó perquè reforça la capacitat d’Europa demà.
Ara bé, aquest canvi també obre interrogants. El principal és el risc de diluir l’objectiu central de la política de competència. Si gairebé qualsevol fusió pot justificar-se en termes d’escala o innovació futura, el llindar d’intervenció podria elevar-se massa. Les mateixes guies intenten evitar-ho exigint que els beneficis siguin verificables, específics de la fusió i traslladables als consumidors. Però en la pràctica, demostrar aquests elements no sempre serà senzill.
També hi ha una tensió latent entre eficiència i concentració. La Comissió admet que, com més gran és el poder de mercat, menys probable és que les eficiències compensin el dany. Aquesta advertència suggereix que el gir no és una carta blanca, sinó una ampliació del marc analític.
En definitiva, les noves Merger Guidelines no abandonen l’ortodòxia de la competència, però sí que la reinterpreten. El consumidor continua essent un element central, però ja no és només el consumidor d’avui, sinó també el de demà, en un entorn global més incert i competitiu. La pregunta clau serà si aquest equilibri, entre rigor econòmic i ambició geopolítica, es manté en la pràctica o acaba inclinant-se cap a un dels dos costats.
Perquè, al final, la política de la competència sempre ha estat una qüestió d’equilibris. Ara, simplement, l’escenari és més complex.