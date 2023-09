El mercat espanyol dona la benvinguda a l’inversor rus i ucraïnès 

El món tal com el coneixem avui dia és bastant diferent del d’ahir. La societat avança i canvia a un ritme accelerat, i determinats fets com la pandèmia de la Covid-19 o el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna han afectat la nostra vida d’una manera inimaginable fa gairebé un lustre. Davant d’un escenari internacional encara marcat per la incertesa i la tensió geopolítica, Espanya s’ha convertit en un refugi per a inversors russos i ucraïnesos que busquen seguretat i rendibilitat en el mercat immobiliari.

Aquesta migració de capital s’ha convertit en una tendència creixent en els últims temps i no és casualitat. Si les conseqüències en l’àmbit econòmic, que han repercutit a tota l’economia europea, ens han sacsejat en àmbits tan importants com l’habitatge, l’energia o l’alimentació, els efectes per als països protagonistes en aquest fosc capítol de la història no han estat menors. La guerra que continua sacsejant a Ucraïna i les tensions entre Rússia i Occident han portat a molts ciutadans d’aquests països a buscar alternatives d’inversió més estables i segures.

Les perspectives de creixement en l’economia d’aquests països són tant reduïdes com incertes. Segons el Banc Central, l’economia ucraïnesa es va reduir un 29,2% durant l’any passat i s’espera que la recuperació econòmica se situï entorn el 2,7% entre els anys 2024 i 2025. Aquesta complicada situació ha derivat en què els inversors hagin buscat nous mercats en els quals buscar un creixement impossible dins de les seves fronteres i que veuen viable en el nostre territori. La inversió russa i ucraïnesa a Espanya s’ha centrat principalment en el sector immobiliari, tant en residencial com en locals comercials, dos sectors que, malgrat la inflació actual i les pujades de tipus que progressivament ha anat aplicant el Banc Central Europeu, continuen sent opcions molt rendibles entre els inversors. Grans ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga i Sant Sebastià han estat destins d’elecció per a aquests inversors. La raó darrere d’aquesta preferència és senzilla: la solidesa del mercat immobiliari espanyol, el qual ha demostrat un rendiment constant i atractiu en els últims anys malgrat que els preus es trobin actualment en un moment alcista.

Ara bé, es planteja un dilema per a l’inversor. Val la pena menys beneficis per guanyar en seguretat? La resposta d’aquests és afirmativa. La decisió de sacrificar una rendibilitat potencialment més alta en el mercat financer a canvi de la seguretat i estabilitat que ofereix el mercat immobiliari espanyol sembla ser una elecció intel·ligent. En un moment històric marcat per la volatilitat i la incertesa en l’àmbit econòmic i sociopolític, tenir actius tangibles en un país amb una economia robusta i un mercat immobiliari en auge brinda una sensació de tranquil·litat.

No obstant això, no tot ha estat un camí de roses per als inversors russos i ucraïnesos a Espanya. Sovint, s’enfronten a desafiaments burocràtics i reguladors en intentar portar els seus diners des dels seus països d’origen que s’ha convertit en una petita barrera a l’hora d’aconseguir el màxim potencial de la nostra economia local. El procediment a través del Banc d’Espanya resulta tediós i especialment demorat a causa de la procedència dels inversors, la qual cosa s’ha convertit en un inconvenient per a aquells que busquen liquiditat immediata. Malgrat aquest escull menor, la majoria de les operacions amb inversors russos i ucraïnesos a Espanya s’han dut a terme de manera seriosa i reeixida. Els bancs i les institucions financeres espanyoles han demostrat ser receptius a aquests inversors i han facilitat l’entrada de capital estranger al país.

El flux constant d’inversors russos i ucraïnesos cap al mercat immobiliari espanyol és un exemple de la percepció de seguretat i oportunitat que ofereix Espanya en temps turbulents. Malgrat els obstacles burocràtics, aquests inversors continuen considerant el país com un destí de confiança per a resguardar i fer créixer el seu patrimoni. Mentre persisteixin les tensions internacionals i la volatilitat financera, és altament probable que aquest flux d’inversió continuï i que el mercat espanyol segueixi donant la benvinguda a l’inversor ucraïnès i rus.