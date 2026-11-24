Filla de Príam i Hècuba, reis de Troia, Cassandra havia rebut d’Apol·lo el do de la profecia. Segons diuen, el déu se n’havia enamorat i per això li’l va atorgar, però es va desdir quan es va sentir rebutjat i la va condemnar a l’ostracisme: ningú, tret d’ella mateixa, no creuria en els seus presagis. L’economia –i encara més, l’economia divulgativa– és plena de cassandres que vaticinen crisis amb una facilitat que enlluerna. Gràcies a Apol·lo, no els fa cas quasi ningú.
És recurrent que cada cert temps se’ns n’anuncie una. En són tantes, que, si en férem cas, arribaríem a la conclusió que ja vivim en una crisi permanent. Una mascletada crítica amb esclafits intermitents. Cadena perpètua pels nostres pecats capitalistes o neoliberals. La realitat ens demostra que de tard en tard sí que en sobrevé una de ben real –com la global del 2007– que ens sotraga ben sotragats.
Ara se’n torna a parlar. I hi ha diferents i pretesos experts que en parlen amb una certa autoritat. “Prepareu-vos per a la crisi que s’acosta, que serà forta”, ens anuncien. Acostumats als mals auguris, la majoria de la gent no els considera seriosament, però la persistència en què es repeteixen en els darrers mesos contrasta amb l’escassa concreció amb què els formulen.
Hi ha una dada, però, que fa pensar. Mentre les grans empreses catalanes o espanyoles que militen a l’Ibex 35 ofereixen als seus accionistes i a l’opinió pública beneficis rècords, hi ha molts autònoms, petits i mitjans empresaris que reconeixen en privat un descens contundent de beneficis en aquest 2026. No en són pocs.
Òbviament, casos separats i pròxims no construeixen una categoria, però l’augment dels costs i la pèrdua de marges generalitzats no són una anècdota. Més enllà dels testimonis personals, les grans xifres de les petites patronals certifiquen aquesta tendència. Els baròmetres de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms alerten que aquests contribuents –tan castigats– han suportat enguany un augment generalitzat de despeses i que això ha obligat la majoria a apujar preus per sobreviure i ha provocat que quasi la meitat declari caigudes en la facturació.
Un altre dels sectors més afectats ha estat el petit comerç, en caiguda lliure de fa anys. Les associacions que els representen adverteixen que pateixen una situació límit, encara que, a més de l’augment dels costs, els mals d’aquestes botigues ja són crònics: la competència de les grans plataformes i els canvis d’hàbits en el consum.
No és estrany, doncs, que els sotracs de les petites i les mitjanes empreses, els patiments dels autònoms i la crisi del comerç tradicional dibuixen una tempesta més o menys perfecta que els fa susceptibles a creure que tot plegat pot desembocar en una crisi imminent. Una reacció en cadena i generalitzada a tants impactes concentrats. I aquí ja no es tracta tant de cassandres sinó de la constatació de les pròpies angoixes.
Mentrestant, en un àmbit global s’acumulen els senyals inquietants. Com ara –i per posar-ne un únic exemple– els riscs concentrats en la Intel·ligència Artificial, que aplega enormes quantitats de diners, i que poden esclatar de manera sobtada. Una correcció sobrevinguda en aquest àmbit no comportaria una crisi global, però sí caigudes borsàries generalitzades que podrien tenir altres repercussions.
D’altra banda, les tensions geopolítiques que afavoreixen megalòmans insensats i desbocats –a Ucraïna o a l’Iran– alteren els preus dels combustibles i fan ballar en la corda fluixa l’economia de quasi tot el planeta. Els increments de costs i de la inflació que provoquen aquestes imbecil·litats macabres alteren les economies domèstiques i la salut de les empreses més precàries.
No hi ha cap certesa que la gran crisi que ens sobrevola de nou siga imminent. Ni tan sols que acabe sent real a curt termini. Més val que els cassandres de torn siguen exactament això, cassandres. Però també és cert que analistes i economistes més seriosos avisen que el 2028 serà un any que podria concretar les conseqüències de la tensió acumulada.
La data i la magnitud de la tragèdia són, per sort, incertes. Com també ho és l’impacte en la petita economia o en la domèstica d’aquestes previsions generals més oficials. En tot cas, el que preocupa realment –el que hauria de preocupar en el nostre cas– és la precarietat –o l’extrema precarietat– d’aquestes economies tant domèstiques com professionals. Quants petits negocis o quants autònoms treballen amb una fragilitat excessiva, ni que siga perquè no tenen un altre remei. I encara més, si l’economia catalana en general no s’ha articulat sobre unes bases excessivament febles i inestables.