Al llarg de les darreres setmanes, els partits polítics han presentat les seves propostes per als pròxims quatre anys, amb diferents combinacions de rebaixes fiscals, increments de despesa pública i reformes econòmiques. Més enllà de les legítimes discrepàncies ideològiques sobre què ha de fer l’Estat i quina dimensió ha de tenir, seria pertinent que durant les campanyes electorals guanyés més protagonisme la qüestió relativa a quant costa el que es promet i com es pensa finançar.
La literatura econòmica fa dècades que estudia el que es coneix com a cicle pressupostari electoral. Els incentius dels governants per adoptar mesures econòmiques populars s’intensifiquen a mesura que s’apropen les eleccions, especialment quan els beneficis d’aquestes mesures són immediats i els seus costos es materialitzen més endavant. En un informe publicat l’abril de 2024, el Fons Monetari Internacional estimava que, de mitjana, el dèficit públic durant els anys electorals és un 0,3% del PIB superior al dels anys no electorals, com a conseqüència tant d’un augment de la despesa com d’una reducció dels ingressos tributaris. A més, la desviació del dèficit respecte a les previsions pressupostàries és, de mitjana, un 0,4% del PIB superior durant els anys electorals. Els ajustos posteriors a les eleccions acostumen a compensar només parcialment aquest deteriorament.
En plena campanya electoral, i només cinc dies abans de la celebració de les eleccions, el Govern ha aprovat un ampli paquet de mesures que inclou, entre d’altres, l’ampliació dels permisos retribuïts per naixement fins a les 20 setmanes, la pròrroga de les ajudes al transport públic durant el 2027 per valor de 1.213 milions d’euros i diverses rebaixes fiscals per als treballadors autònoms. Més enllà de la justificació econòmica o social de cadascuna d’aquestes mesures, la seva concentració temporal a les portes d’unes eleccions il·lustra la rellevància dels incentius que estudia aquesta literatura econòmica.
El proper govern haurà d’afrontar una situació pressupostària particularment exigent. Malgrat que l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu un creixement econòmic del 2,6% enguany i del 2,2% el 2027, el dèficit públic se situarà en el 2,8% i el 2,6% del PIB, respectivament. El deute públic continua fregant el 100% del PIB i, en absència de noves mesures, el dèficit tornaria a situar-se en el 3% el 2031, pressionat per l’envelliment de la població, els interessos del deute i els compromisos en matèria de defensa.
Aquesta realitat no invalida necessàriament les propostes d’incrementar determinades partides de despesa pública o de reduir determinats impostos, però obliga a explicitar les contrapartides. Una rebaixa fiscal pot estimular l’activitat econòmica sense arribar a autofinançar-se, de la mateixa manera que una nova prestació social pot estar plenament justificada sense deixar de representar una obligació pressupostària permanent. La discussió econòmica ha d’incorporar tant els beneficis com els costos de cadascuna d’aquestes decisions.
Hi ha països que han desenvolupat mecanismes institucionals especialment interessants per afrontar aquest problema. Als Països Baixos, l’oficina pública d’anàlisi econòmica, el CPB, avalua des de 1986 els programes electorals dels partits que voluntàriament se sotmeten a aquest exercici. En l’avaluació corresponent al període 2025-2028 hi van participar vuit formacions polítiques. L’organisme estima els efectes de les seves propostes sobre el dèficit, l’ocupació, el creixement econòmic i el poder adquisitiu de les llars, utilitzant una metodologia i un escenari macroeconòmic comuns. Austràlia disposa d’un mecanisme similar. En les eleccions generals de 2025, la seva oficina pressupostària parlamentària va analitzar 637 compromisos electorals i va estimar-ne les conseqüències pressupostàries al llarg d’una dècada.
Espanya ja disposa d’una institució independent amb capacitat tècnica per desenvolupar un exercici d’aquestes característiques: l’AIReF. Ampliar-ne el mandat per permetre l’avaluació econòmica dels programes electorals contribuiria a millorar la qualitat del debat públic. L’objectiu no és que un organisme tècnic determini quines polítiques són políticament desitjables. Es tracta que els ciutadans puguin comparar-ne les conseqüències a partir d’uns supòsits homogenis i transparents.
La política consisteix, en bona part, a decidir com s’assignen uns recursos que són necessàriament escassos. Les eleccions són precisament el moment en què aquestes decisions se sotmeten al criteri dels ciutadans. Incorporar les restriccions pressupostàries al debat electoral no reduiria l’espai de la política. Al contrari, permetria discutir amb més rigor sobre allò que realment diferencia les diferents opcions polítiques: les seves prioritats.