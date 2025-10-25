Catalunya té 153.000 treballadors a temps parcial que voldrien fer més hores

Gairebé 153.000 persones que tenen una feina a temps parcial a Catalunya voldrien poder fer més hores. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen del primer Observatori del Treball i Model Productiu, un estudi realitzat a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que tenia per objectiu traduir en números l’anomenada força de treball “infrautilitzada”. Aquesta xifra dels 153.000 empleats suposa un augment del 30,8% en aquesta tipologia de treballadors si ho comparem amb els registres de l’any passat.
Segons els càlculs publicats en el marc d’aquest Observatori, el 15,3% dels catalans que podrien treballar estaven “infrautilitzats”. En aquest indicador s’hi inclouen els subocupats -que treballen menys hores del que voldrien-, els aturats clàssics, els inactius desanimats i els que busquen feina, però no estan disponibles per incorporar-se. Així veiem que entre els anys 2023 i 2024, hi va haver un increment del 0,5% de la força de treball inutilitzada, fins a representar un total de 660.083 persones. Tot i aquest repunt, aquesta taxa s’ha anat reduint amb el temps, ja que fa deu anys representava el 27,5%. El màxim històric es va assolir el 2013, amb un 30,5% de persones que podien treballar amb capacitats no absorbides pel mercat.
Si entrem en detall a les dades del 2024, veiem que el repunt es deu principalment a l’augment del 30,8% de la subocupació, categoria que ja inclou 152.981 persones. Precisament, l’estadística mostra que els col·lectius que fan més feina parcial no volguda són les dones, els joves i els estrangers. La diferència es nota especialment, per exemple, en la categoria de majors de 45 anys en la qual hi havia 10.768 homes i 51.973 dones. A més, els menors de 29 anys representen el 30% del total de subocupats i experimenten un creixement del 26% respecte al 2023. D’altra banda, els estrangers representen un 64% del total de persones amb contracte parcial a Catalunya que voldrien treballar més hores. L’estudi també indica que en l’última dècada ha augmentat el nombre de joves inactius desanimats que no busquen feina tot i que estan disponibles per incorporar-se a treballar.
Tercera posició a l’Estat i per sobre de la mitjana europea
En l’anàlisi comparativa amb el conjunt de l’Estat, Catalunya ocupa la tercera posició del rànquing amb menys força de treball infrautilitzada, dues posicions per sobre que la de l’atur, on és la cinquena a la llista. La taxa catalana està quatre punts per sota de la mitjana espanyola (19,3%) i només és superada per Cantàbria (14,9%) i Navarra (15%). Amb relació a la resta de territoris europeus, el país supera per tres punts la mitjana de la Unió (11,7%), on només Espanya (19,3%), Finlàndia (17,9%), Suècia (17,8%) i Itàlia (15,8%) tenen una taxa superior a la catalana.