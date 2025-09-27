Advocats i arquitectes catalans clamen a Madrid per una jubilació digna

Centenars de professionals de diferents sectors s’han concentrat aquest dissabte al migdia al centre de Madrid per reclamar una jubilació digna. La mobilització agrupa diferents entitats i plataformes de treballadors que no tenen accés a la pensió mínima després d’haver estat forçats a cotitzar a través de mútues, l’únic sistema alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que durant dècades van tenir al seu abast. Entre els afectats hi ha arquitectes, advocats i altres col·lectius com els procuradors o els aparelladors, que denuncien que el mecanisme que havia de servir per garantir-los una renda vitalícia digna després de la seva retirada professional no ha pogut complir aquest objectiu, responent únicament a criteris financers, ben bé com una assegurança privada. En alguns casos, la suposada pensió no arriba als 400 euros, tot i portar prop de quatre dècades de carrera a l’esquena.
L’objectiu d’aquesta manifestació unitària -que compta amb una forta presència de treballadors catalans mobilitzats- és aconseguir l’habilitació d’una passarel·la per traspassar les seves cotitzacions al sistema públic de prestacions socials, una proposta que ja ha arribat al Congrés dels Diputats i que tot just aquesta setmana ha conclòs el seu període d’esmenes. Això sí, reclamen que la integració a la xarxa pública es faci respectant l’antiguitat acumulada pels afectats i sense exclusions. Per ara, les condicions que es plantegen per poder acollir-se al traspàs és haver format part d’una mútua almenys des del 2005 i demostrar una situació de vulnerabilitat econòmica. Amb el redactat actual de la proposta de llei, casos com els de treballadors dels diferents sectors jubilats que ja cobren una renda quedarien fora, en considerar que ja tenen una pensió, per molt minsa que sigui. El mateix criteri que amb els ja jubilats s’aplica per a persones que tinguin atorgada una renda per viduïtat, fill a càrrec o malaltia. També aquells que ja tinguin prou anys cotitzats per arribar al mínim legal, independentment que en tinguin més de comptabilitzats al sistema alternatiu.
Per revertir aquesta situació i aconseguir una passarel·la universal, agrupacions com la plataforma Passarel·la Al RETA Ja o l’Associació Nacional de Mutualistes Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Químics (ANMARQ) han convocat la protesta d’aquest dissabte. Els diferents col·lectius implicats insisteixen que amb aquesta croada no estan demanant la desaparició de les mutualitats, que poden continuar operant com a assegurança complementària o pla de pensions, però no com un sistema alternatiu a la Seguretat Social.
Diferències amb el valor de l’alternativitat
Tot i tractar-se d’una manifestació unitària, no tots els sectors coincideixen en com ha de ser aquest traspàs a la xarxa pública. Lletrats i arquitectes difereixen en el valor que s’ha de donar als anys cotitzats en aquest sistema alternatiu. Els primers aposten per un canvi a la xarxa pública exacte, és a dir, que un any cotitzat a la mútua equivalgui a un a la Seguretat Social. Amb l’objectiu de facilitar l’acord i salvar les distàncies entre partits que de moment no han aconseguit tirar endavant amb el nou reglament, els segons consideren que s’hauria d’aplicar un coeficient al voltant del 0,77 que els permeti millorar unes pensions lleugerament més baixes que els advocats.
En tot cas, el govern espanyol sembla encara lluny d’aconseguir una majoria a la cambra que permeti continuar amb la tramitació de la norma. Veurem si les esmenes presentades aquesta setmana permeten assolir un acord per tirar endavant amb la passarel·la.