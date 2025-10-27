La incorporació de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial podria “reformar” el sector públic i fer l’administració més àgil, tal com assenyala la publicació ‘Creixement Empresarial i Bons Llocs de Treball: El paper del sector públic’ de l’Institut d’Estudis Estratègics (IEE), el ‘think tank’ de Foment del Treball. La patronal ha llançat la proposta de “modernitzar” l’administració pública amb aquestes tecnologies aprofitant “l’onada” de jubilacions de funcionaris en la dècada vinent.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat que és una “oportunitat única” per fer que el sector públic sigui “més àgil, eficient i menys burocràtic”.
En els pròxims deu anys es jubilarà un 49% dels funcionaris de l’estat espanyol i un 30% a Catalunya, apunten. “No estem plantejant la substitució d’aquest 30% de funcionaris per IA”, assegura Sánchez Llibre, “sinó incorporar nous perfils professionals a l’administració que parlin el llenguatge de les noves tecnologies, com s’ha fet en el sector privat”. En aquest sentit, ha afegit que permetrien “crear llocs de feina més especialitzats”. “No es tracta de substituir persones per màquines sinó de facilitar la contractació de nous perfils professionals”, ha insistit el coordinador del cicle i membre de l’IEE, l’exconseller Felip Puig.
De fet, una de les recomanacions del ‘think tank’ de Foment és incorporar a l’administració perfils tecnològics especialitzats en Big Data i IA, i reforçar la capacitat digital dels funcionaris públics.
Millor col·laboració público-privada
Entre les altres propostes per millorar l’administració i la seva interacció amb el sector privat, Foment defensa que els processos de contractació d’obres i serveis trenquin amb els criteris centrats en el preu i es basin en el valor afegit del treball i l’eficiència.
Puig també ha posat sobre la taula la necessitat d’una major agilització dels tràmits administratius -amb l’extensió de sistemes de finestreta única i més declaracions responsables- i instaurar normatives que siguin eficients i no suposin una major despesa econòmica. “Les noves lleis i normatives haurien de tenir en compte els costos per a les empreses abans d’aplicar-se definitivament. Han de ser viables”, ha conclòs Puig.