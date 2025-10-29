El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest dimecres l’Estratègia de captació d’inversió estrangera 2026-2030 amb el que es proposa captar 6.000 milions d’inversió estrangera i incrementar un 60% els recursos i els llocs de treball generats, amb fins a 45.000 treballadors més en cinc anys.
En un moment complex per al comerç global amb la irrupció dels aranzels dels Estats Units, l’executiu català proposa materialitzar 600 projectes d’inversió estrangera en els pròxims cinc anys i arribar a les 10.000 filials establertes a Catalunya. En aquest sentit, Illa assegura que “Catalunya està oberta a rebre inversions estrangeres”.
Illa ha afegit que els canvis que tenen lloc, com la intel·ligència artificial o la conducció autònoma, “s’han de veure com oportunitats i no entomar-los des de la por”.
L’acte de presentació d’aquesta estratègia, que ha comptat amb la presència del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, és la primera vegada que es comparteixen aquests objectius, que fins ara es treballaven en privat des de les institucions.
Captar i retenir projectes
Sàmper ha assegurat que l’objectiu del Govern és “bastir relacions fortes” i “fugir del curt terminisme” i centrar-se en captar inversions, així com en retenir els projectes i aconseguir que generin noves línies de negoci. El conseller ha reconegut que el moment actual “és complicat” per l’increment de tensions geopolítiques. Tot i això, Sàmper ha destacat que Catalunya ha experimentat un creixement del 15% d’inversió estrangera en els últims 5 anys, en els quals 9.600 empreses s’han establert a Catalunya.
L’Executiu es fixa com a objectiu buscar inversions a les potències més avançades, els Estats Units i la Xina; així com els principals socis europeus -Alemanya, França, el Regne Unit, els Països Baixos i Bèlgica- però també a Corea del Sud, Japó i l’Índia. En aquests tres països, Acció està treballant en incorporar nous International desk, que són unitats especialitzades amb alt coneixement de la cultura, la llengua i la dinàmica per poder treballar amb el país.
Per sectors, es vol incrementar els projectes industrials, digitals i de ciències de la vida en tots seus àmbits. L’objectiu del Govern és captar inversions com ara plantes de vehicles elèctrics o de medicaments crítics així com en indústries de reciclatge químic, d’alimentació, semiconductors, del món de l’espai o de la quàntica, entre altres.