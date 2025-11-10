El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que el Govern destinarà 1.000 milions d’euros fins al 2030 a l’estratègia per implementar la intel·ligència artificial (IA) a Catalunya: “Amb l’objectiu inequívoc de guanyar competitivitat, millorar la qualitat de vida i garantir una prosperitat que sigui compartida, responsable, ètica i segura”. Ho ha dit durant la jornada Catalunya intel·ligent: IA per transformar el futur a la Torre Glòries de Barcelona, en què ha explicat que l’estratègia Catalunya Intel·ligència Artificial 2030 preveu aprovar-se aquest dimarts al Consell Executiu.
El pla preveu 88 actuacions, encara que 26 consten com a prioritàries amb un pressupost de 870 milions d’euros majoritàriament públics, estructurades en 8 eixos: infraestructures, talent, investigació, empresa, sector públic, ètica, regulació i garanties en l’ús de la IA, societat digital i la projecció global de la IA catalana. “És més que un full de ruta tecnològic, és un compromís institucional, social i econòmic amb el futur del país”, ha assegurat Illa, que ha remarcat la voluntat del projecte d’orientar la IA al servei del bé comú.
Entre les propostes de l’estratègia de l’executiu fins al 2030, el president de la Generalitat ha subratllat la transformació de l’administració pública, amb un pressupost de 60 milions, incrementant fins a un 20% l’eficiència operativa; 200 milions per garantir connectivitat d’alta capacitat de fibra i 5G, fins a cobrir el 100% del territori; i la incorporació d’IA en processos administratius “per reduir fins al 40% els temps de tramitació”.
Les xifres del projecte del Govern
El projecte preveu beneficiar més de 5.000 pimes i persones autònomes, transformar més de 200 serveis públics i capacitar uns 30.000 treballadors públics, a més de desenvolupar més de 100 projectes amb impacte en serveis clau com ara la salut, l’energia o la mobilitat a Catalunya. Així ho han informat fonts de l’executiu, que també han detallat que la iniciativa es basa en 5 principis rectors que fonamenten les actuacions: ètica i democràcia, per garantir que la IA respecti els drets humans; transparència i innovació contínua; equitat, diversitat i inclusió per promoure l’accés universal a la IA; vertebració territorial i sostenibilitat, i la col·laboració publicoprivada per maximitzar l’impacte.
Illa ha manifestat que, amb aquesta estratègia transversal, el Govern assumeix la seva responsabilitat de liderar el canvi que comporta la IA, no només d’adaptar-s’hi, i ha assegurat que la transformació digital no és un fi en si mateixa, “sinó una palanca perquè Catalunya avanci amb més força i més cohesió”. Entre les actuacions destacades a l’eix d’infraestructures, el Govern desenvoluparà un “núvol públic sobirà” amb l’objectiu de diversificar els usos de la Generalitat al núvol i les funcions del tipus de serveis digitals. Per a aquesta iniciativa, pressupostada amb 120 milions d’euros, ja s’ha fet una consulta pública per rebre propostes de solucions sobre el núvol privat i durant el 2026 es farà una licitació en aquest sentit.
Altres propostes que contempla el pla
També es destina una partida a impulsar la creació de gigafactories d’IA, en el marc de la candidatura formalitzada per Espanya per albergar una de les primeres gigafactories d’IA d’Europa a Móra la Nova (Tarragona) i a la qual dona suport la Generalitat. En l’àmbit del talent i la investigació, es preveu incrementar l’oferta de formació i que el 2030 hi hagi 250 alumnes més en graus sobre IA, mentre que el pla també destaca un acompanyament del talent amb “formació contínua”. Així mateix, es marquen com a actuacions prioritàries impulsar la llengua catalana a l’àmbit de la IA, promoure campanyes de divulgació sobre el seu ús responsable, incorporar la IA a la transformació digital de processos de l’Administració i impulsar un servei d’assessorament per a pimes, entre d’altres.