El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que Catalunya acollirà l’any 2026 el Chipnation, el principal congrés de la indústria dels semiconductors d’Espanya, i ha assegurat que el territori està preparat per assumir el “salt d’escala” que Europa necessita en aquest àmbit. “L’autonomia estratègica no es refereix únicament a la seguretat i la defensa, sinó que és un procés a llarg termini en què Europa ha d’assumir les seves responsabilitats i defensar els seus interessos en un món cada cop més hostil”, ha destacat Illa. A Catalunya, l’ecosistema de semiconductors integra 260 agents, entre empreses, centres de recerca, universitats i centres tecnològics, i genera un volum total de negoci de 302 milions d’euros al territori.
Illa ho ha dit a l’acte de traspàs de presidència de l’Aliança de Regions Europees de Semiconductors (ESRA) entre Piemont i Catalunya, on han assistit el secretari d’Estat d’Indústria, Jordi García; el president sortint, Andrea Tronzano; i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. La quarta edició del Chipnation reunirà a Catalunya més de 300 experts, empreses i professionals que debatran sobre els reptes i les tendències del sector.
El president ha assegurat que “Catalunya està preparada per assumir el repte d’impulsar el salt d’escala que Europa necessita en el sector dels semiconductors. En aquest sentit, ha argumentat que l’impuls a la indústria dels semiconductors “és un projecte estratègic de país” i que Catalunya vol liderar el repte de l’autonomia tecnològica en què els semiconductors juguen un paper cabdal. Un dels objectius de Catalunya durant la presidència de l’ESRA serà contribuir a la definició de la nova Llei Europea de Xips que pretén dotar el continent d’una sobirania tecnològica i capacitat productiva més gran i assolir l’objectiu de fabricació del 20% de tota la producció mundial de xips.
OPORTUNITAT DE “SER PROTAGONISTES”
Per part seva, Jordi García ha celebrat que el traspàs de la presidència de l’ESRA hagi estat “del sud d’Europa cap al sud d’Europa”. “Quan parlem d’aquestes noves tecnologies, pensem més al nord d’Europa o als països centrals, i això és un error”, ha apuntat. És per això que considera que aquesta és una bona oportunitat perquè Europa i Catalunya “siguin protagonistes en l’àmbit dels semiconductors” al món. L’ESRA aplega 36 regions europees amb ecosistemes desenvolupats i polítiques d’impuls més proactives en l’àmbit dels semiconductors. L’Aliança té com a objectiu situar el focus en les regions en el desplegament de les polítiques d’impuls als semiconductors a Europa en el marc de la nova Llei Europea de Xips, que pretén dotar el continent d’una major sobirania tecnològica i capacitat productiva. En aquest sentit, coincidint amb la presidència de Catalunya de l’aliança, es definirà la nova norma, que es marca l’objectiu de situar a Europa la fabricació del 20% de tota la producció mundial de xips.