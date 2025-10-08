Alba Juanpere guanya el premi ‘Professional Autònoma’ de CaixaBank a Catalunya pel projecte Kunkay Care

La reusenca Alba Juanpere ha estat reconeguda com la guanyadora de la cinquena edició del Premi a Professional Autònoma de CaixaBank a direcció territorial Catalunya pel seu projecte Kunkay Care, S.L. L’objectiu d’aquest guardó és posar en valor l’excel·lència professional de les treballadores per compte propi, a més de mostrar el suport i el reconeixement a aquest col·lectiu clau.
Alba Juanpere és enginyera tècnica agrícola i emprenedora, que a través de la seva companyia fabrica i comercialitza suplements per gossos i gats millorant la seva salut i qualitat de vida. El projecte neix de la passió de l’emprenedora pel benestar animal i la voluntat de transformar la manera com es cuiden les mascotes. Juanpere posa èmfasi en el fet que a Kunkay se centren en “ingredients 100% naturals i que es produeixen de forma sostenible per millorar la salut de les nostres mascotes”.
A més, l’emprenedora ha impulsat activitats de sensibilització sobre el benestar animal, col·laborant amb protectores locals i fent xerrades sobre alimentació natural per a gats i gossos.
Compromís amb la diversitat i l’emprenedoria femenina
El jurat del Premi A Professional Autònoma de CaixaBank ha valorat l’excel·lència empresarial de les candidates i l’èxit de la seva activitat empresarial, a més de la innovació aplicada i els aspectes mediambientals i de sostenibilitat.
El director Territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha destacat la voluntat de “valorat el talent, l’esforç i la capacitat de lideratge de les professionals autònomes que impulsen el creixement econòmic, la innovació i la creació d’ocupació al nostre país”. “Aquest premi reflecteix el nostre compromís amb la diversitat, la inclusió i el reconeixement a l’emprenedoria femenina”, ha afegit.
La fase territorial del Premi A Professional Autònoma reconeix els millors projectes procedents de les diverses comunitats autònomes, amb 11 guanyadores. Alba Juanpere competirà, juntament amb les altres deu premiades a escala territorial, pel guardó nacional.