En Cataluña hay siete municipios que presentan unos ingresos salariales medios más elevados que la media del país. Sant Cugat del Vallès encabeza esta lista, con un salario anual medio de 54.549 euros brutos en 2024, según los datos de Estadística de salarios territoriales del Idescat publicados este miércoles. Esta sección del Instituto de Estadística de Cataluña analiza los ingresos salariales de las personas residentes en los municipios de más de 50.000 habitantes en Cataluña, que determina que los ingresos anuales medios se encuentran en los 31.746 euros brutos en el conjunto del país.

De esta manera, el sueldo medio de Sant Cugat del Vallès se sitúa más de 22.000 euros por encima de la media catalana. En segunda posición se encuentra Castelldefels, con una media de 38.570 euros brutos, seguido de Barcelona, con un salario medio de 36.466 euros.

Entre los otros municipios que se encuentran por encima de la media catalana, están Cerdanyola del Vallès (34.631), Granollers (32.984), Vilanova i la Geltrú (32.081) y Sabadell (31.852).

A la cola de la lista de los municipios de más de 50.000 habitantes que tienen los ingresos salariales medios más bajos se encuentran Santa Coloma de Gramenet, con 26.003 euros de media anual, l’Hospitalet de Llobregat, con 26.638 euros, y Reus, con 26.922 euros.

Visión general del barrio de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat / ACN

Según apuntan los datos del Idescat, en 2024 todos los municipios de más de 50.000 habitantes vieron un aumento del ingreso salarial respecto a 2023, excepto Manresa, que vio una ligera disminución del 0,1%.

Los municipios que más vieron un incremento más alto fueron Sant Cugat del Vallès, con un aumento del 5,9%, seguido de Mollet del Vallès, un 5,7% más, y Granollers, un 5,6% más. En este sentido, la media salarial catalana aumentó un 3% respecto al año anterior.

La brecha salarial se sitúa en los 5.000 euros

Por otro lado, el Idescat también aporta datos separados por sexo, en los que se observa una brecha salarial de más de 5.000 euros entre los ingresos de los hombres y las mujeres. Más concretamente, en Cataluña en 2024 los ingresos brutos de los hombres se situaron en 34.473 euros, mientras que los ingresos de las mujeres se encontraban en 28.765 euros.

Si se analizan por municipios, los ingresos de los hombres residentes en Sant Cugat del Vallès fueron de 63.625 euros, mientras que los de las mujeres fueron de 45.705.

En cuanto a la actividad económica, los ingresos salariales brutos más elevados en 2024 en Cataluña se encuentran en los afiliados a la rama de Comunicaciones, actividades financieras e inmobiliarias (45.469 euros) y en la de Administración pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria (38.544 euros).