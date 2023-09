El despido múltiple de Roca afectará 168 trabajadores

La dirección de Roca Sanitari despedirá 168 trabajadores de su fábrica de Gavà, el que equivale alrededor de un 20% de su plantilla. Así lo ha concretado la compañía este jueves, después de que la semana pasada anunciara su intención de hacer un Expediente de Regulación de Ocupación (ERO). La planta del Baix Llobregat cuenta con unos 700 empleados y los afectados son personal de secciones «menores» de mamparas, muebles y productos de compuestos.

En un comunicado este jueves, la compañía ha mostrado «disposición» para negociar planes de prejubilación que permitan medidas «no traumáticas» por los afectados y ha asegurado que quiere llegar a «acuerdos favorables». La empresa justifica que se ha visto «obligada» a tomar la medida por el descenso de las ventas de los últimos años y por las «previsiones negativas» de cara en los próximos meses. En este sentido, la compañía reconoce que se encuentran en una situación complicada en la cual los clientes han dejado de banda la compra de esta clase de productos para centrarse en los de primera necesidad. Así pues, la inflación y la crisis pospandemia han jugado un mal pase a la compañía catalana, que ahora se plantea la reducción de la plantilla para subsistir.

Los sindicatos en contra

Comisiones Obreras (CCOO) no se ha vuelto a pronunciar sobre la cuestión todavía, pero ya explicó que rechazaba el ERO después de que lo anunciara la compañía. El sindicato exigió a la dirección que diera marcha atrás y lo instó a negociar medidas alternativas para garantizar todos los puestos de trabajo. A su vez, la empresa garantizó que el alcance del ERO sería “muy limitado”, a pesar de que hay que remarcar que el 20% de la plantilla y más de un centenar y medio de trabajadores despedidos podría no entrar dentro de los límites que CCOO estarían dispuestos a negociar. En este sentido, la compañía prometió que no habrá tantos afectados por estos despidos, unas declaraciones que ahora que se encuentran sobre el papel habrá que ver de qué manera las recibe el sindicato y qué nuevas medidas de negociación proponen para llegar a una decisión definitiva.