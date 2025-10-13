La gran banca estudia crear una nueva criptomoneda internacional

Una decena de grandes bancos internacionales estudian crear su propia criptomoneda. Se trata de una moneda estable, o stablecoin; es decir, un activo indexado a una divisa ya existente. En concreto, el grupo está formado por el Banc Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG Bank, TD Bank y UBS; y ha planteado una moneda digital fundamentada por divisas de varios países del G7, si bien no ha concretado cómo estaría compuesta la cesta de precios de referencia.

Así, Santander y el resto de las entidades que forman parte de la iniciativa se suman a la ola que inició Société Générale, con una stablecoin indexada al dólar; y que siguieron CaixaBank, ING y media docena de entidades más, con la primera criptomoneda anclada al valor del euro. Con este movimiento, los gigantes financieros buscan «explorar si una nueva oferta de la industria podría traer beneficios de los activos digitales e impulsar la competencia en el mercado mientras se asegura el cumplimiento de todos los requisitos reguladores y las mejores prácticas en la gestión de riesgos».

El logo de Bitcoin / EP

MiCA abre las puertas

La banca europea ha decidido unirse a una tendencia que ya marcaba el día a día de sus homólogos norteamericanos. Cabe recordar que el gobierno de los Estados Unidos, especialmente desde el retorno de Donald Trump al Despacho Oval, ha dado cada vez más libertades a la industria crypto; y ha aclarado que prefiere que el mercado se articule alrededor de iniciativas privadas y no con un dólar digital emitido por la Reserva Federal. En el caso de los 27, la reciente regulación MiCA ya ha situado el terreno de juego, con exigencias de garantía de capital y otras redes de seguridad que, según el sector, dificultan la entrada de nuevas iniciativas; pero alientan a los jugadores financieros tradicionales a dar el salto a la