ISE establece récord en Barcelona con más de 92,000 visitantes

Integrated Systems Europe (ISE), la principal feria del sector audiovisual del mundo, ha cerrado su quinta edición en Fira de Barcelona con más de 92,000 visitantes, el máximo en su historia. Según ha informado la organización este mismo viernes, la última jornada del evento, se han reunido en el recinto Gran Via cerca de 1,800 empresas expositoras, con más de 300 firmas que han asistido por primera vez. En total, la exposición ha ocupado más de 100,000 metros cuadrados de la Fira.

Según el director general del congreso, Mike Blackman, los visitantes han celebrado «tecnología innovadora e ideas disruptivas, forjando conexiones duraderas y estableciendo nuevos estándares para la industria». Para el directivo, la edición de este año ha destacado por «la creatividad, la energía y la diversidad de los expositores y socios», en un año en el que se han centrado en tecnologías como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. También se ha priorizado la promoción de las empresas emergentes, a través de la zona Spark, así como las aplicaciones del audiovisual en la educación, en el congreso EdTech. También ha sido la primera edición en la que la organización ha promocionado la fundación ISE, una iniciativa de los organizadores del congreso, las patronales Avixa y Cedia, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

Asistentes al congreso audiovisual ISE / ISE

Representación internacional

Según ha celebrado el congreso, la de 2026 ha sido una edición con especial presencia de autoridades internacionales. Entre los asistentes han contado con cargos de varios países de América Latina, así como con empresarios y especialistas en la industria tecnológica. Según ha celebrado el director ejecutivo de Avixa, David Labuskes, el congreso ha reunido a «personas de diferentes rincones del mundo conectando e intercambiando ideas que perdurarán más allá de los muros del recinto ferial». La semana ha estado llena de mentes brillantes que impulsan esta apasionante industria. AVIXA se siente orgullosa de colaborar con los equipos de ISE y CEDIA para ofrecer un foro tan vibrante«, ha insistido el directivo.