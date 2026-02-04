La Fundación Telefónica ha renovado el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña para impulsar el Campus 42, el programa de formación tecnológica para la ciudadanía de la demarcación barcelonesa 100% gratuito. Según la entidad, el acuerdo permite «consolidar el campus de programación como una puerta de entrada al mercado laboral digital» para profesionales de todos los ámbitos laborales. En esta ocasión, el Gobierno participará no solo a través del departamento de Investigación y Universidades, sino también desde el de Empresa y Trabajo, constatando así el campus «como una iniciativa innovadora clave para el desarrollo del talento necesario para la transformación tecnológica del país».

El acto de firma contó con la participación de Raquel Gil, quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y responsable del área de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Trabajo; Núria Montserrat, consejera de Investigación y Universidades, y Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo, ambos de la Generalitat de Cataluña, e Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica. En su intervención, Gil elogió la iniciativa, que considera una «muestra de cómo la colaboración público-privada permite impulsar proyectos con una gran capacidad de impacto en la ciudadanía». Por su parte, Montserrat destacó la necesidad «estratégica» de talento digital en el mundo actual, lo que convierte al Campus 42 en un núcleo esencial para «nuestra soberanía económica, el bienestar ciudadano y el progreso colectivo».

Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball; Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats; Isabel Salazar, directora general de Fundació Telefónica i Raquel Gil, cinquena teniente d’Alcaldia i presidenta de Barcelona Activa a l’acte de signatura de la renovació de l’acord per a l’impuls de 42 Barcelona / Fundació Telefónica

«Democratizar» las profesiones tecnológicas

Para el consejero Sàmper, la inversión en «talento digital» que supone el Campus 42 «no es solo una política educativa, sino también una política económica e industrial, porque el futuro de la productividad, la innovación y la competitividad de Cataluña depende, sobre todo, de las personas”. Destaca, en este sentido, la necesidad de ofrecer un mejor acceso a la ciudadanía a las profesiones STEM, imprescindibles para el futuro inmediato del sistema productivo catalán. Salazar, en la misma línea, reivindica la capacidad del proyecto de «democratizar el acceso a las profesiones del mercado digital ya en alza, de reducir la brecha digital y de generar oportunidades reales”.

Con este convenio, la Fundación gana capacidad para continuar con su actividad formativa y de inserción laboral. Según la entidad, actualmente cuenta con más de 500 estudiantes en activo, con un 24% de mujeres, una cifra sustancialmente superior a la media del Estado en otros programas de formación STEM. En total, el polo de talento tecnológico ha organizado más de un millar de eventos, que han atraído a más de 33.000 personas.