Cifras récord del precio del alquiler catalán: 12,34 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler en Cataluña vuelve a batir récords. Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, la vivienda en Cataluña registró el agosto del 2023 un precio mediano de 12,34 euros por metro cuadrado, lo cual supuso un ascenso mensual del 0,57%, el segundo más leve del estado español. Respecto a agosto del 2022, el ascenso fue del 4,93%. Además, Cataluña fue el tercer territorio con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Baleares (15,91 €/m²) y Madrid (15,01 €/m²). Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el mercado del alquiler sigue sin frenar su escalada, poniéndolo cada vez más difícil a los inquilinos”.

La crisis de los precios del alquiler catalán parece no remontar. Ya hace meses que esta tipología de vivienda no hace más que aumentar y según el estudio de pisos.com no hay ningún indicador que haga pensar que la tendencia cambiará en un futuro próximo. Así, Font indica que «si antes había que descartar vivir en según qué barrios, las mensualidades actuales obligan muchos ciudadanos a mudarse incluso en otras capitales o municipios dentro de la misma provincia porque la esfuerzo económico que tienen que realizar es muy mayor».

Barcelona, la capital más cara del Estado

En comparación con los datos del mes de julio, Barcelona (2,96%) fue la segunda demarcación que más creció. Por su parte, Girona (-2,83%) fue la que más cayó. De un año a otro, Barcelona (13,38%) ocupó el décimo lugar en el ranking general de repuntes. Por su parte, Lleida (-8,19%) fue la sexta demarcación que más cayó. Con 14,68 euros por metro cuadrado el agosto del 2023, Barcelona fue el territorio más caro para los inquilinos del Estado, mientras Tarragona (6,42 €/m²) fue lo más económico de Cataluña.

En cuanto a las capitales catalanas, todas subieron mensualmente. Girona (2,63%) fue la séptima que más creció del estado español mensualmente. Interanualmente, todas las capitales catalanas crecieron. Barcelona (24,95%) fue la segunda capital española que más repuntó. En el apartado de precios, Barcelona (22,94 €/m²) fue la capital más cara del Estado. Por otro lado, Lleida (8,34 €/m²) fue la capital más asequible.