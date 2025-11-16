Ous, cafè i vedella: els aliments que acceleren la inflació el 2025

Catalunya ha aconseguit frenar l’alça de la inflació durant els darrers mesos, però la història no s’ha repetit al conjunt de l’Estat espanyol. Mentre el Principat mantenia l’Índex de Preus de Consum en el 2,6% mes a mes, la cistella espanyola de preus trencava la barrera del 3%, cada cop més lluny dels objectius del Banc Central Europeu. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’energia ha estat el principal responsable: les alces en la factura de la llum han estat enguany molt més significatives que 12 mesos abans. Tot i això, els pics de preus han aparegut en diversos àmbits del consum; entre ells, l’alimentació. El menjar va liderar l’espiral inflacionista després de l’inici de la guerra d’Ucraïna, però no han estat els mateixos elements: si ara fa dos anys l’oli va ser el punt de conflicte més important, ara són els ous.
D’acord amb les dades publicades per l’INE, els ous es van disparar més d’un 15% el mes d’octubre en termes interanuals. L’alça acumulada del conjunt del curs, però, és molt més pronunciada: frega el 22%. L’escalada va començar a finals del primer trimestre, amb increments de preu de doble dígit a partir del mes de març. Des de llavors, encadenen vuit mesos consecutius d’encariments; exacerbats recentment per la por del sector avícola a l’expansió de la grip aviària.
Als ous s’afegeix el cafè, que s’ha disparat prop d’un 20% en l’acumulat de l’any sota el setge de les males condicions climàtiques que pateixen alguns dels principals països productors; com ara sequeres i gelades. Altres productes afectats per les mateixes amenaces són el cacau (+12,7%) i, en conseqüència, la xocolata (+16,1%). Més enllà d’aquestes afectacions, consten a la cistella de preus alces en el peix congelat (+6,2%), en tensió pels límits legals a la pesca imposats per la Unió Europea, o alguns productes làctics, com la mantega i la llet sencera.
Baixades en productes clau
Per la seva banda, alguns dels protagonistes de la darrera crisi inflacionista han anat a la baixa en la primera meitat del 2025. L’oli d’oliva, que es va disparar el 2022 i el 2023, acumula una rebaixa pròxima al 42%. El sucre, que també va posar en problemes les butxaques dels compradors catalans ara fa dos anys, s’ha abaratit un 13,5%; mentre que el iogurt i les patates registren refredaments lleugers, del 3,4 i l’1,8%, respectivament. Tot i això, ja s’albiren tensions en certs mercats: el de l’oli és un, amb la seva primera pujada intermensual a l’octubre (2,7% en 30 dies) des de la tardor del 2024. Val a dir que, malgrat les baixades del curs, l'”or líquid” és encara un 53,7% més car que al fener del 2021.