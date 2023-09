La inflació talla les ales al turisme català: “No hem complert expectatives”

El del 2023 havia de ser, sobre el paper, un estiu de rècord per al sector hoteler català i confirmar la recuperació després de tres estius marcats per la pandèmia. Finalment, però, s’ha quedat a mig camí i no ha acabat de complir les expectatives. Tot i això, els empresaris del sector asseguren que ni de bon tros ha estat un mal estiu, però no ha arribat a superar les dades de l’any passat. Segons explica a Món Economia el vicepresident de Pimec turisme, Daniel Brasé, assegura que des de la patronal han observat que la majoria dels turistes que han visitat el territori català —excloent l’Àrea Metropolitana— han fet una contenció de la despesa, tant els locals, que són la majoria, com els internacionals.

Segons els mateixos empresaris aquesta circumstància s’ha donat a causa de la conjectura macroeconòmica, concretament a l’augment de preus i dels tipus d’interès, que, al final, ha provocat que els visitants de gran part del territori hagin escurçat les seves vacances. Un altre factor que apunta Brasé com a culpable de la rebaixa de les expectatives ha estat l’avançament escolar, ja que provoca que moltes famílies que aprofitaven l’inici del setembre per fer turisme per Catalunya han deixat de fer-ho perquè els seus fills inicien abans les classes.

Ocupacions entre el 80 i el 90%

Pel que fa a les ocupacions, des de Pimec calculen que la majoria dels territoris catalans han rondat entre el 80 i el 85%, arribant en alguns casos molt puntuals —com la Costa Brava o Salou— al 90%. Per territoris, Brasé explica que Girona ha viscut un pitjor estiu que l’any passat, encara que ha continuat omplint els hotels els caps de setmana, amb baixades més pronunciades entre setmana. L’excepció ha estat la costa, on sí que han registrat una ocupació pròxima al 90%.

Des de Tarragona, el president de l’Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Albert Savé, assegura que durant el juliol no van complir expectatives encara que el 90% d’ocupació a l’agost ha equilibrat el negoci. En el cas del Camp de Tarragona, però, lamenta que s’ha perdut tot el turisme rus a causa de la guerra a Ucraïna, encara que apunta que s’ha compensat en gran manera per la tornada del turisme britànic i l’arribada del francès. Pel que fa a les Terres de l’Ebre, Savé i Brasé reconeixen que l’augment del turisme que van viure els últims estius s’ha desinflat i han tornat a unes dades semblants a les del 2019.

Imatge d’un hotel a cambrils / ACN

El president d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, assegura que a les terres de Ponent i el Pirineu no ha estat un estiu de rècord, però apunta que “ja ho teníem assumit”. Alhora, destaca que l’agost han omplert entre un 85 i un 100%, especialment durant el pont d’agost i que el juliol els caps de setmana han estat molt bons, mentre que entre setmana l’ocupació arribava com a molt al 50%. Tot i això, Castellarnau es mostra satisfet de consolidar el turisme familiar que va portar la pandèmia.

A més, els empresaris també destaquen tot i l’alça de preus no ha fet renunciar a les vacances familiars malgrat que molts retallen a dies i a fer activitats allà on van. Savé destaca que han detectat com el pressupost de les famílies ha baixat aquest any, encara que celebra que anar de vacances encara sigui pràcticament inamovible. En aquesta línia, Castellarnau explica que en el cas dels hotels de muntanya molts turistes prefereixen anar a fer senderisme abans de pagar per una altra activitat.

Objectiu, la desestacionalització

Tot i aquesta nota positiva de l’estiu, Brasé alerta que un dels grans problemes del turisme a Catalunya, sobretot a l’interior, és la gran estacionalització que pateix el sector. En aquest sentit, l’empresari lamenta que tothom faci les vacances alhora i que això els aboca a un estiu amb grans xifres d’ocupació, però la resta de l’any els costa omplir els seus establiments. Per solucionar aquest problema, Castellarnau reclama que s’aconsegueixi que el turisme interior es pugui mantenir durant tot l’any i que s’ha de treballar perquè els turistes internacionals arribin i coneguin la Catalunya interior amb més facilitat. En aquest sentit, Brasé recorda a què a França els diferents departaments realitzen setmanes de vacances al llarg de l’any, afavorint així el turisme interior al país.

Els càmpings comencen a superar l’estiu

En un subsector molt allunyat dels hotels trobem als càmpings, que estan mot satisfets amb la temporada d’estiu. El president Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, explica que en els últims anys estan aconseguint allargar la temporada fins als set mesos, apropant-se a la desestacionalització a la qual aspiren els hotelers. De moment sembla que el sector va pel bon camí i els està permetent tenir molts millor resultats i poder donar un molt millor servei als clients a més de fidelitzar els seus equips, ja que els costa molt trobar personal. En aquest sentit, apunta que la temporada alta dels càmpings és molt curta, principalment a l’agost i que, per tant, estan treballant des de tot el sector per potenciar els altres mesos que estan oberts.

Imatge d’una dona en un càmping a la Costa Daurada / Lorena Sopêna – Europa Press

De fet, pel que fa a aquest estiu es mostra gratament sorprès per la bona pretemporada que ha fet el sector, que s’ha vist millorada per una ocupació de prop del 70% al juliol i un 90% durant les dues primeres setmanes de l’agost. Aquesta bona pretemporada, apunta Gotanegra, ha portat grates sorpreses, com un nou turisme sènior europeu que, a més, d’ocupar els càmpings també s’acostuma a gastar molts diners.

Un juliol pitjor que el 2019 en turisme internacional

Pel que fa a la presència de turistes internacionals, l’INE va publicar divendres que durant el mes de juliol, Catalunya va rebre un total de 2.319.824 estrangers, el que suposa un augment del 16,2% respecte al 2021. Aquesta dada, però encara es va quedar per sota de la del 2019, quan van visitar el país 2.378.593 persones. Tot i aquestes dades, cal tenir en compte que la gran majoria venen principalment a Barcelona i no arriben a descobrir la resta del territori.

Durant el juliol, un 22,9% dels visitants estrangers que van arribar a l’Estat ho van fer a Catalunya. D’aquesta manera, va ser la segona comunitat amb més turistes internacionals, només superada per les Balears. Per origen dels turistes, França va continuar encapçalant el rànquing, seguida del Regne Unit. En l’acumulat fins al juliol, Catalunya va ser el territori que més turistes ha rebut de l’Estat, amb més de 10,2 milions i un augment del 27% respecte fa un any. La xifra, però, encara va ser un 9,4% inferior el 2019.