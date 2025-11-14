La inflació frena a Catalunya malgrat la pujada del preu de la llum

Catalunya tanca el mes d’octubre amb la inflació sota control. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de preus de consum es va mantenir al Principat al 2,6%, sense variacions respecte del mes anterior. Ho ha fet malgrat una pujada del preu de la llum, tal com indica l’informe de la institució, més intensa que la que es va patir l’octubre del 2024. També el gas ha exercit una pressió alcista en la cistella, encara que ha estat menys intensa que la de l’electricitat. L’encariment de l’energia sí que ha deixat un mes inflacionista a l’Estat espanyol, a on ja s’ha superat el llindar del 3%. Més preocupant és l’ascens de la inflació subjacent, la que exclou els elements més volàtils del món del consum, com ara la mateixa energia o els aliments no processats: la core trenca la curta ratxa de dos mesos sense pujades i se situa en el 2,5%, cada cop més lluny de l’objectiu a mitjà termini del Banc Central Europeu, establert en els dos punts percentuals.
Fora de l’electricitat, també destaca l’encariment del transport. A banda del preu de la benzina, que continua a l’alça per una demanda més intensa del que s’esperava, l’INE detecta una pujada dels costos dels bitllets de tren i d’avió. El sector serveis, però, no hauria de patir-ho en conjunt, en tant que també s’han abaratit els paquets turístics, així com diverses porcions del món de l’oci i la cultura.
Els ous, pels núvols
Entre els ítems que han augmentat substancialment de preu respecte de l’octubre del 2024 destaquen els ous. Segons les xifres publicades per l’INE, s’han encarit un 15,8% al Principat en els darrers 12 mesos; mentre que al conjunt de l’Estat s’han disparat prop d’un 23%. L’increment més pronunciat de tot el curs s’ha concentrat en els darrers 30 dies, amb un 5,1% més en comparació amb el setembre. Tot plegat enmig d’una crisi al camp espanyol per un alt risc de grip aviària.
