Sumar ha presentat aquest dilluns un “pla de xoc” per fer front a la crisi d’habitatge. Tal com ha detallat el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, de la branca de Sumar del govern espanyol, des de la seva formació han articulat un “pla d’intervenció urgent” per “rescatar el dret constitucional a l’habitatge i imposar l’interès general per sobre dels interessos especuladors”. La mesura que més destaca d’aquest pla de xoc en matèria d’habitatge, presentat en format de Reial decret, és la “congelació i pròrroga dels contractes de lloguer” durant tres anys, de manera que “tots els nous contractes de lloguer i els que s’hagin de renovar s’hauran de fer al mateix preu que el contracte anterior”. Una mesura, doncs, que permetria frenar l’encariment sostingut dels preus del lloguer.
Segons detalla el ministre de Consum, aquest conjunt de mesures, en cas que quedessin aprovades, s’aplicarien al conjunt de l’estat espanyol, independentment de si els seus líders autonòmics han votat a favor de la llei d’habitatge vigent o s’han negat a aplicar el topall de lloguer aprovat pel Congrés. “Tots els nous contractes de lloguer i la renovació dels existents es farà amb el preu anterior”, ha exclamat el titular de la cartera de consum de l’executiu de Pedro Sánchez. La segona mesura articulada per Sumar busca “acabar d’una vegada amb el frau del lloguer de temporada” i regular el preu dels lloguers d’habitacions. Segons Bustinduy, cal que el lloguer de temporada es deixi d’utilitzar per esquivar la regulació del lloguer habitual.
Mesures contra l’especulació immobiliària
El “pla de xoc” dissenyat per la formació que encapçala Yolanda Díaz també planteja diverses mesures contra l’especulació immobiliària. Entre d’altres, proposa una modificació de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes perquè els propietaris de quatre o més habitatges passin a contribuir pel seu patrimoni immobiliari amb un tipus del 5% anual. També planteja que s’elimini la bonificació del 40% de les rendes de lloguer en l’Impost de Societats, excepte en els casos que facin referència a lloguers assequibles. Per últim, el paquet de mesures també inclou limitar la compra d’habitatge destinat a lloguer i proposa restringir-la només a la compra per a lloguer assequible segons l’índex de referència.