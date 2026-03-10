L’Eurocambra avala la polèmica regulació “flexible” del lloguer de temporada

Aprovació polèmica en clau habitatge al Parlament Europeu. L’Eurocambra ha donat aquest dimarts la llum verda definitiva a l’informe sobre la crisi d’habitatge al territori comunitari que advoca per una regulació “flexible” del lloguer de temporada, limitant les causes del fenomen a la manca d’oferta i condemnant les ocupacions. El text elaborat per l’eurodiputat del PP Borja Giménez Larraz, ha rebut el suport del Partit Popular Europeu (PPE), els Socialistes i Demòcrates (S&D), els liberals de Renew i els Conservadors i Reformistes (ECR). Només els Verds i l’Esquerra s’hi han posicionat en contra.
L’informe ara validat defensa que abordar l’impacte del lloguer de temporada a les principals ciutats europees cal un “enfocament equilibrat” que “conciliï el dret a la propietat privada” amb “la necessitat de preservar la disponibilitat d’habitatge i l’habitabilitat dels centres històrics de les ciutats”. Així doncs, el text recollit per l’ACN admet que l’augment del lloguer de curta durada “pot anar en detriment de l’habitatge residencial, especialment en regions amb alta intensitat turística”, però assenyala que es necessiten “més estudis empírics per orientar l’acció davant la proliferació dels lloguers de curta durada”.
Pel que fa al control de preus i les intervencions estatals, el document defensa que aquestes mesures poden provocar “resultats inesperats” i afirma que “qualsevol mecanisme d’aquest tipus hauria de dirigir-se a limitar les distorsions del mercat“. També es recull la necessitat d’accelerar els permisos de construcció proposant marcar com a objectiu per aconseguir-los “un termini de 60 dies”, o una reforma de la directiva de l’IVA per poder aplicar un tipus “superreduït al subministrament i la construcció d’habitatges, a la renovació i la modificació, inclosa la demolició i la reconstrucció, i a la reparació d’habitatges i habitatges privats, així com al lloguer de béns immobles per a ús residencial”.
Un dels punts que han generat més controvèrsia és l’apartat de les ocupacions. El text les “condemna fermament l’ocupació il·legal de propietats privades i públiques a tot Europa”, tot demanant als estats que protegeixin el dret a la propietat privada adoptant “mesures més estrictes per salvaguardar els propietaris” i “mecanismes legals ràpids i eficaços per a la recuperació dels béns, incloent-hi ordres judicials de desnonament oportunes”.
Una cinquantena de les més de 1.400 esmenes presentades
Aquest informe ara aprovat al Parlament Europeu va rebre el vistiplau del comitè especial d’habitatge de l’Eurocambra el passat mes de febrer. Durant aquest temps, es van presentar més de 1.400 esmenes al text, de les quals finalment es van aprovar només una cinquantena amb l’objectiu de tirar endavant un document de “consens”. L’informe ha acabat obtenint la llum verda amb 367 vots a favor i 166 en contra.