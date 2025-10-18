La CUP ha presentat aquest dissabte una guia de política pública d’habitatge per abordar la crisi residencial al país i “en contra de l’especulació immobiliària”. El diputat de la formació, Xavier Pellicer, ha destacat la necessitat d’aquestes mesures davant “les promeses buides” i la “voluntat ‘fake’” de les mesures del PSC en aquesta matèria. En la presentació d’aquesta iniciativa a Vilafranca del Penedès, Pellicer ha carregat contra la gestió socialista per “vendre fum”.
Des de la CUP es proposen noves mesures en matèria d’habitatge com prohibir l’ús especulatiu del sòl i que “grans inversors econòmics” puguin comprar habitatge, a més de limitar el nombre d’immobles que pot tenir cada persona, comptar amb una constructora i immobiliària pública i delimitar la col·laboració público-privada “als projectes sense ànim de lucre”. En aquest sentit, Pellicer ha defensat que aquestes propostes es poden aplicar “immediatament” i ha indicat que l’executiu socialista “aposta pel negoci”. A més, ha subratllat que la proposta de construir més “és augmentar aquesta bombolla de l’habitatge”, el que provocarà “un increment de l’especulació”.
El document planteja mesures en quatre àmbits que es consideren principals: el planejament urbanístic, l’emergència residencial, el parc públic d’habitatge i la mobilització d’habitatges buits o de grans tenidors. Des de la CUP subratllen que aquestes mesures volen ser un instrument per “avançar cap a la gestió pública i comunitària” de l’habitatge.
Crítica a les mesures “frívoles”
Pellicer ha criticat la mesura anunciada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 200.000 pisos, ja que consideren “vergonyós” i “frívol” que “ni tan sols ha tirat endavant els 50.000” als que es va comprometre fa un any.
D’altra banda, la membre del Secretariat Nacional de la CUP Glòria Rubio ha afirmat que la guia de política pública d’habitatge és un recull de propostes que es poden implementar des dels ajuntaments. Malgrat que ha reconegut que “en el marc del capitalisme l’habitatge està entès com una mercaderia” i que “difícilment” es podrà “revertir la situació”, a través del “municipalisme transformador podem obrir escletxes”.