El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) posarà en marxa una borsa d’habitatge a municipis rurals, i subvencions per a rehabilitació d’equipaments i habitatges en desús per recuperar-ne uns 100 cada any, fins al 2029. És a dir, un total de 400 immobles. És el que ha anomenat l’“Incasòl Rural”, “una divisió específica de suport als ajuntaments rurals per agilitzar els procediments i atendre les necessitats específiques del món rural en habitatge i urbanisme”.
El president ho ha avançat durant la seva intervenció a la I Trobada de Municipis Rurals a Sant Fruitós de Bages (Bages), que ha reunit més de 300 alcaldes i representants municipals, així com dels consells comarcals i de les entitats municipalistes, en què s’ha abordat el desplegament de l’Estatut de municipis rurals, aprovat a finals de juliol. Hi han participat també els consellers de la Presidència, Albert Dalmau; Economia i Finances, Alícia Romero; Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i hi han assistit una desena de diputats del Parlament.
L’Estatut contempla mesures de suport a 608 dels 947 municipis de Catalunya –el 64%– que tenen menys de 2.000 habitants, dels quals 381 són d’especial atenció perquè la seva població està per sota de les 500 persones. Illa ha destacat la necessitat d’“empoderar els alcaldes i alcaldesses” perquè, segons ha apuntat, són ells els qui governen als municipis i tenen la confiança de la ciutadania. “Es tracten de les primeres mesures per desplegar l’Estatut de municipis rurals”, ha apuntat el president de la Generalitat per “entendre i atendre Catalunya des dels municipis que manteniu viu el territori sencer”.
Lloguer “assequible i protegit”
Amb l’objectiu de repoblar els municipis rurals i potenciar l’arrelament, s’impulsaran mesures a l’àmbit de l’habitatge, que el Consell Executiu de dimarts que ve aprovarà. Es crearà a través de l’AHC una borsa d’habitatge rural per mobilitzar habitatges buits, en col·laboració amb els consells comarcals, i es plantegen ajuts per a la rehabilitació. Concretament, es desplegaran 20 milions d’euros fins al 2029 en forma de subvenció perquè equipaments municipals (antics col·legis, per exemple) o habitatges particulars que no estiguin en condicions es puguin rehabilitar, per destinar-se a habitatge habitual o per posar-los de lloguer a preu “assequible i protegit” durant almenys deu anys.
Es pretén rehabilitar fins a 100 equipaments o habitatges cada any en aquests municipis, en un format de subvenció amb cofinançament, encara que Illa no ha concretat els percentatges previstos. Des de l’executiu assumeixen que l’èxit d’aquestes mesures dependran en part a l’aprovació d’uns nous pressupostos, que no han començat a negociar amb Esquerra Republicana i Comuns. Els dos socis prioritaris del Govern exigeixen compliments en finançament i habitatge abans d’asseure’s a negociar.
Assistència als consistoris dels municipis rurals
Un altre dels problemes que ha detectat el Govern per a l’impuls de l’habitatge al medi rural són les dificultats en les tramitacions i les gestions vinculades a aquest àmbit per part dels ajuntaments, per la manca de mitjans i funcionaris. Per això, posarà en marxa, a través de l’Incasòl, un equip inicial de sis professionals (arquitectes, enginyers i juristes) que es dedicaran de manera exclusiva a prestar assistència als consistoris d’aquests municipis rurals i de consells comarcals. Col·laboraran en la tramitació i gestió de planejaments urbanístics, en recuperar nuclis antics abandonats o despoblats i en rehabilitar espais i habitatges.
D’altra banda, el Govern preveu aprovar durant el primer trimestre de 2026 per a la seva posterior tramitació al Parlament una nova Llei de Territori que plantegi distincions en les planificacions urbanística i territorial per agilitzar-ne la gestió i la tramitació en aquests municipis. La intenció és adaptar el marc legal d’aquesta norma a la realitat actual –es va iniciar un redactat el 2014, i no s’ha aprovat– perquè incorpori la “mirada dels municipis rurals”. Així mateix, l’executiu està estudiant la possibilitat que els ajuntaments puguin disposar d’Infraestructures.cat, l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat, per a l’elaboració de les licitacions i els projectes. Això, segons l’executiu, s’articularia a través de la compra a un preu simbòlic d’accions de l’empresa pública i en convertir-se en socis.