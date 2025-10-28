La Generalitat de Catalunya ha oficialitzat aquest dimarts en el consell executiu la creació d’una unitat antidesnonaments per donar una resposta “coordinada i integrada” entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les administracions locals i la resta d’agents amb la finalitat de “garantir el dret a l’habitatge, la dignitat i el benestar de les persones”.
Aquesta unitat d’antidesnonaments estarà dotada amb, com a mínim, una cinquantena de persones per fer l’acompanyament durant el primer semestre del 2026. La intervenció també contempla la prevenció de la pèrdua del pis, l’activació de mecanismes per a la contenció i suport econòmic i jurídic personalitzat.
L’aprovació de la creació d’aquesta unitat arriba després que el Govern signés l’acord amb els Comuns aquest dilluns. A part d’aquesta mesura, l’acord també suposa activar el registre de grans tenidors d’habitatge. Aquest pacte ha estat fruit de diversos mesos de negociació per reforçar els actuals serveis que presten suport a les persones en situació de vulnerabilitat.
La unitat d’antidesnonaments té com a objectiu que la Generalitat “agafi un paper proactiu” davant de la crisi de l’habitatge i intervingui abans que ho facin els jutjats o els Mossos d’Esquadra, segons va explicar la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Aquestes tasques seran d’acompanyament i suport als ens locals, que habitualment presten els serveis de suport a les persones en situació vulnerable.
La creació d’un registre de grans tenidors
Pel que fa al registre de grans tenidors, que també formava part del pacte entre Govern i Comuns d’aquest dilluns, aquest haurà d’esperar unes setmanes perquè ha de passar per la fase d’exposició pública.
Aquest registre ha de servir per identificar persones físiques o jurídiques “que fan negoci amb l’habitatge”. Segons s’ha pactat, hi hauran de constar els propietaris de més de cinc pisos o cases –10 si els destinen a lloguer social–. En cas d’incomplir-ho poden ser sancionats amb multes d’entre 9.000 i 90.000 euros.