Relax a la Costa Brava: el balneari futurista amb aigües termals a 42 °C ideal per disfrutar-lo la tardor

La tardor és l’època ideal per deixar enrere el ritme frenètic de l’estiu i retrobar el benestar. Magma Centre Lúdic Termal, situat a Santa Coloma de Farners, ofereix una experiència termal singular: aigües mineromedicinals a 42 °C, entorns naturals i una arquitectura d’aire futurista. Tot està pensat per relaxar, cuidar el cos i reconnectar amb un mateix.
Magma: el cor termal de la Selva
A menys d’una hora de Barcelona i Girona, al bell mig de la comarca de la Selva, es troba aquest centre termal que ha reinventat el concepte de spa. Santa Coloma de Farners, amb una llarga tradició balneària, és l’escenari on Magma fusiona innovació, disseny i salut.
No és un balneari convencional. Ja a l’arribada, la façana geomètrica i els jocs de llum transporten el visitant a un univers propi. L’arquitectura s’integra plenament amb l’entorn: vegetació, pedra i aigua conviuen amb el vidre, l’acer i les formes corbes de caràcter futurista.
Aigües termals que brollen a 42 °C: molt més que relax
L’essència del centre són les seves aigües termals mineromedicinals, que emergeixen del subsòl a una temperatura constant de 42 °C. Riquestes en minerals, són reconegudes pels seus beneficis per a la pell, les articulacions i el sistema respiratori.
A l’espai termolúdic, els visitants poden gaudir de piscines interiors i exteriors, jacuzzis, llits de bombolles, dolls cervicals i zones de natació a contracorrent. El contrast entre l’aigua calenta i l’aire fresc de la tardor potencia l’experiència i afavoreix una relaxació profunda dels músculs.
Una de les grans joies del recorregut és la zona OASI: una sauna seca panoràmica que arriba fins als 90 °C, banys de vapor d’estil hammam, pous de gel, dutxes de contrast i espais de descans sensorial. Tot pensat per oferir una renovació completa del cos i la ment.
Un lloc per a tothom: benestar que s’adapta
Magma no és només per a adults. El centre compta amb una zona específica per a famílies: Magma Kids, amb jocs d’aigua, mini spa i activitats pensades per als més petits. Així, pares i fills poden gaudir del benestar sense renunciar al seu propi ritme.
Les parelles troben en l’entorn íntim i cuidat de Magma un espai ideal per a una escapada romàntica. Alhora, qui busca benestar individual o una pausa de l’estrès, hi troba un refugi amb opcions per a massatges, circuits i tractaments personalitzats.
A més, l’ambient es manté tranquil gràcies a un control d’aforament i un disseny que afavoreix la circulació fluida entre zones.
Tot el que necessites saber per a la teva visita
Com arribar-hi?
Magma està ubicat a Santa Coloma de Farners, accessible en cotxe des de Girona (30 min) o Barcelona (1 h). Disposa d’aparcament gratuït.
Horaris:
Obre cada dia. Els caps de setmana i festius és recomanable reservar amb antelació.
Preus orientatius:
- Entrada general: des de 26 €
- Entrada infantil: 16 €
- Packs familiars, abonaments i tractaments disponibles.
Recomanacions:
- Cal portar banyador, xancles i tovallola.
- Evita àpats abundants abans del bany termal.
- Ideal per a dies ennuvolats o amb pluja lleugera: el vapor crea un ambient màgic.
A la tardor, a més, hi ha promocions especials per a escapades entre setmana i tarifes amb allotjament en hotels propers.
I si aquesta tardor tries calidesa i silenci?
Un bany termal no és només una experiència física: és una pausa emocional. En un temps on tot sembla accelerar-se, Magma ofereix una treva: calor, vapor, aigua en calma. Davant del bullici habitual de la Costa Brava a l’estiu, aquest racó proposa un viatge cap a l’interior, un regal que el cos agraeix.
T’atreviries a canviar el pla de sofà i manta per un de vapor i estrelles? Magma espera aquells que busquen alguna cosa més que relax: una experiència completa de reconexió. I tu, ja saps com cuidar-te aquesta tardor?
Comparteix aquest article si coneixes algú que necessita aturar-se un moment. O, encara millor, regala-li una entrada.