No és una platja ni un gorg: aquest és llac que té les aigües més transparents de tot Catalunya

Quan et diuen que descobriràs un indret amb aigües d’un blau gairebé màgic, potser penses en una cala remota o en algun gorg amagat entre muntanyes. Però el que t’espera aquí no és cap d’aquests. És molt més gran, més alt i més pur.
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Més enllà de cales i gorgs
A Catalunya tenim milers de racons on banyar-nos, des de les cales recòndites de la Costa Brava fins als gorgs frescos del pre-Pirineu. Però hi ha un lloc, força més amunt, que trenca tots els esquemes. No és un destí típic d’estiu, però captiva per la seva bellesa salvatge i la seva aigua puríssima. No té onades, però sí llegendes. I el que s’hi veu, a vegades, costa de creure.
Un llac que sembla un mirall
Situat a més de 1.900 metres d’altitud, aquest llac de muntanya reflecteix com un mirall dues agulles de roca que dominen l’horitzó. La seva superfície és tan clara que sembla un vidre líquid. I les muntanyes que l’envolten, afilades i majestuoses, es multipliquen damunt seu com en una postal.
No parlem de cap entorn qualsevol. Aquest llac és el més emblemàtic del Pirineu català, i forma part d’un dels parcs naturals més impressionants del sud d’Europa.
Una llegenda escrita a la pedra
Les dues muntanyes que custodien el llac no són només un espectacle visual. Amaguen una història que ha travessat generacions. La llegenda explica que dos caçadors forasters es van burlar dels costums i creences locals durant una missa. Desafiants, van continuar perseguint un isard muntanya amunt. Just quan el tenien a tir, un llamp els va fulminar: segons diu el relat, Déu s’alçava en aquell moment dins el temple.
Des d’aleshores, els seus cossos es van convertir en pedra. Ara són coneguts com Els Encantats, dos pics que freguen els 2.700 metres i que vigilen en silenci l’estany que van profanar.
L’escenari d’un paradís glacial
Aquest llac, alimentat per les aigües del desglaç i per fonts subterrànies, canvia de color al llarg del dia. Pot mostrar un blau profund al matí i un verd translúcid al vespre. I quan hi ha núvols, sembla que el cel s’enfonsi dins l’aigua.
L’Estany de Sant Maurici no només és un dels llacs més grans de Catalunya, sinó també un dels més fotogènics. El seu entorn és purament alpí: pinedes espesses, cims escarpats i un silenci que només trenquen els ocells i l’aigua en moviment.
Un espai protegit i majestuós
El llac forma part del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels ecosistemes lacustres més extensos de la península Ibèrica. Amb més de 200 llacs d’origen glacial, aquest parc natural de més de 14.000 hectàrees és un santuari de biodiversitat.
Aquí no hi ha turisme massiu, ni cues, ni sorolls. Només camins entre boscos, torrents d’aigua freda i la sensació d’haver retrobat el món tal com era abans.
Rutes per arribar-hi i gaudir-ne
Tot i la seva altitud, el llac és accessible. Des del poble d’Espot, situat al Pallars Sobirà, un servei de taxis 4×4 porta els visitants fins a l’estany en menys de 20 minuts. També es pot arribar a peu per diverses rutes de senderisme, com el Camí dels Encantats o l’itinerari fins al Refugi Ernest Mallafré, ideal per pernoctar en plena natura.
Però cal anar-hi preparat. Algunes zones són exigents, amb trams estrets, cadenes i passos equipats. No és apte per tothom. No es recomana portar-hi criatures petites ni anar-hi sense experiència. El paisatge és espectacular, sí, però exigeix respecte.
Una experiència transformadora
Els que arriben a l’estany sovint coincideixen en una cosa: és un lloc que commou. Potser és el reflex del cel damunt l’aigua, o la llegenda que encara flota a l’ambient. Potser és el silenci, o la sensació de trobar-se dins una pel·lícula d’aventures. Sigui com sigui, l’Estany de Sant Maurici és un lloc que deixa empremta.
I quan el sol es pon darrere d’Els Encantats, la llum daurada pinta la muntanya i transforma el llac en un cristall líquid. És en aquell moment quan saps que l’esforç ha valgut la pena. Que hi tornaries, sense dubtar.
Un tresor que cal conservar
Aquest espai, que ha sobreviscut al pas dels segles, mereix ser conegut, però també cuidat. Si tens la sort de visitar-lo, recorda que cada pas compta: no deixis rastre, no facis soroll, i sobretot, observa amb ulls nous. Perquè no tots els dies pots veure el cel reflectit a la terra. I encara menys, en un llac que sembla més un somni que una realitat.