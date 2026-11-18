Es considera un dels pobles medievals més ben conservats d’Espanya, i passejar pels seus carrers és trobar-se amb una arquitectura de pedra impecable i un llegat romà, jueu i romànic que conviuen de manera natural. Besalú és un viatge en el temps, tan real que sembla impossible que un lloc així hagi arribat fins avui gairebé intacte.
La vila, que en un moment va ser capital d’un comtat independent, s’alça com un testimoni viu de la història catalana. I és per això que cada racó desperta preguntes, curiositat i ganes de seguir explorant.
Seguim les petjades romanes
La importància històrica de Besalú es remunta al segle X, quan es va convertir en la capital del comtat independent. El terreny, situat de manera estratègica entre els rius Fluvià i Capellades, el feia un enclavament privilegiat per al control del territori.
Al voltant de la fortalesa, el Castell de Besalú, del qual avui només en resten ruïnes, el poble va créixer fins a convertir-se en un centre polític destacat. Durant la dinastia de Bernat Tallaferro, la vila va assolir la seva màxima esplendor abans d’incorporar-se al Comtat de Barcelona l’any 1111.
Tot i que el seu període àlgid va ser medieval, la seva toponímia revela arrels més profundes: Besalú prové del llatí Bisuldunum, “fortalesa entre dos rius”. Una definició que retrata a la perfecció la seva essència.
El Pont Vell: el símbol més imponent de Besalú
Si hi ha una imatge que defineix Besalú és el seu espectacular Pont Vell. Aquest pont romànic fortificat, reconstruït i preservat al llarg dels segles, és l’entrada més icònica al poble i un dels monuments medievals més fotografiats de Catalunya.
Originari del segle XI, permetia travessar el riu Fluvià i, alhora, controlar l’accés a la vila. A la torre central, els comerciants pagaven el pagus condal, un impost per poder entrar. Avui és Bé Cultural d’Interès Nacional, i continua sent una de les portes d’entrada més impressionants del patrimoni català.
El llegat sefardita del Micvé i el Call Jueu
Besalú també és un testimoni de segles de convivència entre comunitat jueva i cristiana. Al seu Call Jueu, un laberint de carrerons estrets, encara es respira la presència sefardita.
El tresor més singular és el Micvé, o Mikvé,, un bany ritual jueu del segle XII. Es troba en un espai subterrani i va ser descobert accidentalment l’any 1964. És una de les tres úniques piscines rituals jueves medievals conservades a tota la Península Ibèrica.
Juntament amb les restes de l’antiga sinagoga, constitueix una mostra excepcional de la vida jueva a la Catalunya medieval i de la importància comercial i cultural de la comunitat en aquesta vila.
Què visitar a Besalú
A més del pont i la juderia, Besalú ofereix un mosaic de racons que conserven intacta l’arquitectura romànica catalana.
El Monestir de Sant Pere, del segle X, és una joia del romànic originalment vinculada a la comunitat benedictina. El seu interior sobri i harmònic manté la serenor característica dels antics monestirs.
Un altre espai imprescindible és la Casa Cornellà, un magnífic exemple d’arquitectura civil romànica, avui museïtzada per mostrar com vivien les famílies benestants de l’època.
A la Plaça de la Llibertat, centre neuràlgic de la vila, es concentren mercats, botigues artesanes i terrasses on observar el ritme tranquil del poble. Tot plegat crea una atmosfera que convida a aturar-se i assaborir el temps.
I si la visita coincideix amb les últimes setmanes d’agost, la Fira Medieval transforma Besalú en un escenari del passat: artesans, cavallers, espectacles i gastronomia ambientada en l’Edat Mitjana.
Dos restaurants per delectar-se
Besalú també sedueix pel paladar. Una de les opcions més recomanades és el Castell de Besalú, que ofereix bufet lliure en una terrassa amb vistes privilegiades al Pont Vell. Ideal per degustar cuina catalana tradicional amb panoràmica inclosa.
Entre els plats estrella hi trobem les carns a la brasa, botifarres, escudella, canelons i un excel·lent assortit d’embotits i amanides.
Al centre de la vila, el Restaurant Cúria Reial combina cuina catalana amb tocs creatius. Hi destaquen especialitats com les patates de la Garrotxa, l’entrecot, l’arròs de Pals o el famós xai rostit amb dàtils, un plat amb inspiració jueva que homenatja el llegat històric del poble.
Besalú és, en definitiva, un lloc que no només explica la història: la preserva, la fa visible i permet que el visitant s’hi endinsi amb tots els sentits.